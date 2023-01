Prêté lundi au FC Volendam, Florent Sanchez veut oublier ses six derniers mois. Le milieu de l’OL veut profiter de cette expérience aux Pays-Bas pour gagner en expérience dans une formation portée vers l’attaque.

Son départ était presque acté depuis des mois. La question n’était pas de savoir si Florent Sanchez allait quitter l’OL durant l’hiver mais plutôt où allait atterrir. Après six mois presque forcés en réserve suite à un départ qui ne s’est pas fait durant l’été, le milieu de terrain a enfin trouvé chaussure à son pied. Plutôt que de continuer avec la réserve de l’OL, Sanchez va goûter à l’élite professionnelle avec un prêt de six mois du côté du FC Volendam. Ce n’est pas le nom le plus ronflant des Pays-Bas mais aussi sein de la lanterne rouge, le milieu va trouver une philosophie qui correspond à la sienne : un jeu de possession et porté vers l’avant grâce à Win Jonk, ancien joueur de l’Ajax et passé par l’Académie ajacide.

"J'ai choisi cette option de prêt parce que j'ai besoin de temps de jeu au plus haut niveau, a déclaré Sanchez sur le site du club néerlandais. Le FC Volendam correspond parfaitement à ce que je recherche, car ils donnent des chances aux jeunes joueurs et pratiquent un football offensif. Mes objectifs sont d'obtenir autant de minutes que possible au cours des six prochains mois et d'aider l'équipe à maintenir sa position en Eredivisie."

De retour dans l’élite néerlandais après plus de dix ans d’absence, le FC Volendam n’a gagné qu’un match depuis le début de la saison mais n’est aujourd’hui qu’à six points du premier non-relégable et deux de Cambur, futur adversaire.