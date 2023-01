Mercato : Dejan Lovren est le 10e joueur à faire son retour à l’OL

Dejan Lovren qui soulève la Coupe de France 2012 avec l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En revenant à l’OL, Dejan Lovren poursuit la politique de ces derniers mois qui consiste à rappeler d’anciens joueurs. Le défenseur croate est le 10e à faire un second passage entre Rhône et Saône.

Il faudra attendre avant de juger mais en recrutant Dejan Lovren, l’OL a voulu offrir à Laurent Blanc un renfort d’expérience pour sa défense. A 33 ans et avec des problèmes de dos, le Croate ne représente clairement pas l’avenir mais chez les supporters, on espère surtout ne pas revivre le pari perdu Jérôme Boateng. En attendant de savoir si recruter Lovren a été une bonne idée, le vice-champion du monde 2018 est lui tout heureux de revenir dans un club qu’il connait bien. Ayant signé jusqu’en juin 2025, Dejan Lovren a déjà évolué à l’OL entre janvier 2010 et juin 2013.

Ayant déjà franchi la barre des cent matchs lors de son premier passage, le Croate s’inscrit dans cette politique de vouloir faire du neuf avec du vieux. Il rejoint Alexandre Lacazette, avec qui il a déjà évolué aux débuts des années 2010, et Corentin Tolisso, tous deux revenus à l’OL l’été dernier. Cet effet de mode est plutôt récent puisque dans l’histoire du club lyonnais, ils ne sont que dix à avoir fait un retour entre Rhône et Saône si l’on tient compte de Rémy Riou, formé au club mais qui n’avait jamais évolué avec les pros avant sa première contre Ajaccio lors de la 1re journée.

Les joueurs ayant fait au moins deux passages à l'OL : Marcel Nowak (1953-1957, 1962-1963), Daniel Ravier (1968-1974, 1977-1979), Yves Chauveau (1964-1975, 1978-1982), Patrick Müller (2000-2004, 2006-2008), Steed Malbranque (1997-2001, 2012-2016), Tanguy Ndombele (2017-2019, 2022), Rémi Riou (2005-200è, 2022 - ), Alexandre Lacazette (2009-2017, 2022 - ), Corentin Tolisso (2013-2017, 2022 - ), Dejan Lovren (2010-2013, 2023 - )