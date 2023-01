OL : gêne aux ischios pour Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette lors d’OL – Clermont (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sorti au moment du penalty pour Clermont, Alexandre Lacazette souffre des ischios-jambiers. Le capitaine de l’OL pourrait bien s’ajouter à la liste des blessés contre Metz, samedi.

Sa sortie est presque passée inaperçue avec la décision de Stéphanie Frappart d’offrir un penalty à Clermont dans les dernières minutes. Quand Castello Lukeba se voyait sanctionner d’une main dans la surface, Alexandre Lacazette s’est assis sur la pelouse du Parc OL. Certainement dégoûté de voir un fait de jeu contraire à son équipe mais surtout touché physiquement. Remplacé par Jeff Reine-Adélaïde, le capitaine de l’OL a ressenti une gêne au niveau des ischios-jambiers.

"Ce n'est pas inquiétant, mais pas rassurant non plus, je viens de discuter avec lui, a indiqué Laurent Blanc après la rencontre. Il était déjà fatigué à la mi-temps, il a voulu insister mais il n'a pas pu continuer... On va y faire attention, c’est vrai que ça se rajoute à une longue liste."

Avec l’entrée en lice en Coupe de France, samedi face au FC Metz, Alexandre Lacazette pourrait certainement être ménagé par le staff lyonnais, histoire d’être complètement remis pour l’enchaînement Nantes et Strasbourg, les 11 et 14 janvier. Déjà privé de Malo Gusto, Henrique et avec un Corentin Tolisso avec qui il faut être précautionneux, Laurent Blanc voit les mauvaises nouvelles s’accumuler.