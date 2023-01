Après la défaite contre Clermont, Laurent Blanc a été interrogé sur l’arrivée de Dejan Lovren et du mercato lyonnais. L’entraîneur n’a pas confirmé l’identité mais bien celle d’un renfort défensif.

C’est un 1er janvier chargé auquel se sont confrontés l’OL et Laurent Blanc dimanche. Au lendemain du réveillon du Nouvel An, les Lyonnais n’ont pas été à la fête avec un revers contre Clermont (0-1), histoire de mal commencer l’année 2023. Dimanche a aussi donné le coup d’envoi officiel du mercato hivernal. Une période de 30 jours qui doit servir aux dirigeants lyonnais à ajuster un effectif où les manques semblent bien nombreux.

Une nouvelle fois interrogé sur la politique de recrutement cet hiver, Laurent Blanc a confirmé la volonté de voir des renforts mais qui ne devraient pas être nombreux malgré tout. "On va essayer d’amener des joueurs qui sont capables d’apporter ce qui nous manque, mais on ne va pas prendre non plus 6 ou 7 joueurs. On fera ce qu’on peut, a prévenu le coach. J’espère que l’on ne se trompera pas, mais dans tous les cas, on aura 90 % de l’effectif actuel qui est d’une bonne valeur, mais avec des manques."

Comme annoncé par le coach depuis son arrivée, l’OL a dans l’idée d’apporter de l’expérience et davantage de solutions et de concurrence dans le domaine défensif. S’il n’a pas voulu confirmé le nom de Dejan Lovren, Laurent Blanc a avoué qu’un "défenseur central va arriver" même s’il "ne sait pas encore si cette arrivée sera imminente."