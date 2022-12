Peu satisfait du visage offert par ses joueurs samedi, Laurent Blanc a pour la première fois appelé à des renforts. Face à la jeunesse de son groupe notamment derrière, l’entraîneur de l’OL veut une concurrence dans son groupe.

Le message va-t-il arriver jusque dans les bureaux de la direction ? Cette dernière est avant tout occupée à valider les derniers détails de l’opération avec John Textor mais va devoir rapidement mettre le bleu de chauffe une fois les festivités du jour de l’An passées. A partir du 1er janvier 2023 s’ouvre le mercato hivernal. Il y a quelques jours, Bruno Cheyrou a dévoilé que l’OL "bougera, s’il peut bouger", laissant entendre que la marge de manoeuvre était assez réduite pour janvier. Seulement, Laurent Blanc, qui avait été jusqu’à là sur la même ligne de conduite, a plutôt été direct samedi après le nul contre Sochaux.

Interrogé sur les erreurs défensives de ses joueurs avec un nouveau but pris dans les 10 premières minutes, l’entraîneur était particulièrement agacé de ces errements. S’il a assuré qu’il chercherait les réponses lors d’une séance vidéo programmée lundi, le Cévenol a pour la première fois laissé entendre que le groupe lyonnais avait clairement besoin de renforts. Un recrutement hivernal qui pourrait permettre une émulation dans un effectif peu soumis à la concurrence, notamment défensivement.

"J’ai un groupe qui répond présent mais qui doit être performant. J’estime que dans ce groupe-là, qui est de qualité, il n’y a pas assez de concurrence. A moi de la créer et à moi peut-être au mois de janvier d’avoir de nouveaux joueurs pour créer cette concurrence, a-t-il lancé aux rares journalistes présents à Décines dont Olympique-et-Lyonnais. Il faut de la concurrence dans ce groupe. Il est jeune et sans concurrent. A un certain moment, qu’est-ce qui vous fait aussi avancer ? C’est la concurrence. Quand on est un jeune de 19 ans, de 20 ans ou 21 ans et qu’il n’y a pas de concurrence, je ne pense pas que ce soit une bonne chose."

S’il n’a ciblé personne, ce n’est pas la première fois que Laurent Blanc pointe la jeunesse de son effectif notamment sur la ligne arrière. Malo Gusto n’a pas de remplaçant, si ce n’est un autre jeune qu’est Saël Kumbedi, tandis que Castello Lukeba est le patron après seulement une saison pleine et a été coupable d'une erreur sur le but sochalien… L’entraîneur lyonnais avait plutôt été calme sur le sujet depuis son arrivée, sous-entendant quelques retouches hivernales. Samedi, le message a été un peu plus direct.