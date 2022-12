Mercato : l’OL "bougera, si on peut bouger", précise Bruno Cheyrou

Présent à Dubaï avec le groupe, Bruno Cheyrou s’est projeté sur le mercato hivernal à venir. Comme il y a quelques semaines, le chef de la cellule de recrutement n’a pas promis de grosses révolutions.

Il faudra très certainement attendre encore un peu pour connaitre la vraie ligne directrice du prochain mercato lyonnais. Néanmoins, une tendance se dégage depuis quelques semaines à l'OL. Malgré la 8e place au classement et l’arrivée d’un nouvel entraîneur, l’heure ne sera pas à la révolution entre Rhône et Saône. Ce n’est pas non plus la future prise de contrôle de John Textor qui devrait bouleverser l’enveloppe allouée aux renforts hivernaux. Présent à Dubaï avec le groupe de Laurent Blanc, Bruno Cheyrou a été interrogé sur la stratégie lyonnaise et elle semble encore un peu floue, la faute aux moyens supplémentaires ou non que peut entraîner l’arrivée du nouvel actionnaire majoritaire à la tête du club.

"On parle avec le coach. Vous avez pu voir ces derniers jours les rebondissements si l’on peut dire dans le club. Ca va peut-être nous permettre d’y voir un peu plus clair par rapport à la stratégie et aux finances, a déclaré le chef de la cellule de recrutement sur OLPlay. Ca va être un mercato particulier. On ne sait pas trop comment ça va réagir."

"S'adapter à un mercato particulier"

Il y a quelques semaines, Bruno Cheyrou avait déjà mis les pieds dans le plat afin de ne pas promettre monts et merveilles aux supporters lyonnais. Il avait concédé que quelques ajustements seraient faits dans l’effectif mais que 90% de l’actuel serait toujours là lors de la seconde partie de saison. Le discours n’a pas changé et restera guidé par l’envie ou non de Laurent Blanc de se renforcer. L’entraîneur lyonnais a déjà ciblé la défense dans son ensemble mais des retouches pourraient être apportées dans d’autres secteurs de jeu.

"Si le coach a besoin de réaménagé légèrement son effectif par rapport à ses principes de jeu, on essayera de faire au mieux. En terme de quantité d’effectif, on est déjà bien fourni, a poursuivi l'ancien joueur de Liverpool. La qualité, on l’a vu ce (dimanche) soir, est conforme à ce que l’on connait. Si on peut bouger, on bougera pour améliorer l’équipe, pour apporter une plus-value mais on essayera surtout de s’adapter à un marché."

Après deux stages et une préparation physique bien plus poussée, l’heure serait donc de faire confiance à cet effectif qui n’a pour l’instant pas répondu aux promesses placées en lui.