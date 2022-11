Quand les joueurs sont partis en vacances pendant quinze jours, la cellule de recrutement va s’activer pour être prête début janvier. Bruno Cheyrou a cependant prévenu qu’il n’y aura pas de grosses révolutions dans l’effectif.

Une 8e place au classement, seulement 21 points en 15 journées. Le bilan à la trêve hivernale est loin d’être celui espéré par l’OL durant l’été au moment des différentes présentations de joueurs. Sans Coupe d’Europe, l’objectif était clairement de jouer les premiers rôles face aux calendriers bien plus chargés de ses concurrents. Finalement, Peter Bosz s’en est allé, Laurent Blanc l’a remplacé mais les maux lyonnais sont toujours bien là. Avec un mois et demi de trêve et une deuxième préparation avec un nouveau staff, l’espoir d’un renouveau à partir du mois de janvier est espéré mais Bruno Cheyrou n’a pas manqué de mettre les joueurs devant leurs responsabilités.

"On a fait en sorte, au niveau du club, que les moyens soient mis à disposition pour que l'effectif soit meilleur, a-t-il notamment rappelé sur le site du club au sujet, entre autres, des arrivées d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, dont il s'était montré particulièrement fier. A un moment donné, il faut que les joueurs aussi puissent se responsabiliser. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui frappent, ce sont eux qui marquent, ce sont eux qui défendent, ce sont eux qui prennent des buts."

Des ajustements plus qu'une révolution

En mettant les joueurs face à leurs choix et leur force de caractère, Cheyrou a également envoyé un message. A ceux qui attendent une révolution durant le mercato hivernal, il faudra repasser. En assurant depuis quelques jours que "90% de l’effectif actuel finirait la saison", Laurent Blanc avait posé les bases et été mis aussi au courant de la situation à venir. Malgré les dires lors de son arrivée, le Cévenol ne devrait pas avoir un budget illimité pour recruter et Bruno Cheyrou l’a bien confirmé lundi soir.

"Le mercato ne commencera que le 1ᵉʳ janvier donc avant le 1ᵉʳ janvier, il n'y aura pas d'arrivées. En revanche, ça ne nous empêche pas effectivement d'en parler avec Laurent et d'en parler avec le staff, d'en parler avec le président, avec Vincent Ponsot, de manière à ce qu'on puisse prendre justement toute la mesure des aménagements que Laurent veut pouvoir apporter à cet effectif."

Avant de préciser : "S'il y a des ajustements à faire dans la limite du possible et malgré les contraintes qu'on pourra avoir, on essaiera bien entendu de modifier légèrement, d'ajuster cet effectif de manière que Laurent soit le plus satisfait et puisse travailler comme il a envie de le faire."

Pour la révolution lyonnaise, il faudra patienter encore un peu.