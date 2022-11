Laurent Blanc et Franck Passi (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Avec le nul concédé contre Nice (1-1), l’OL a mis un terme à une première partie de saison très loin des objectifs. Après quinze jours de repos, les Lyonnais vont attaquer une préparation hivernale qui doit effacer certaines lacunes.

La première partie de saison s’est donc terminée sur des sifflets. Vendredi, le match de la 15e journée de Ligue contre Nice (1-1) devait être une soirée de fête. Entre les 35 ans des Bad Gones et la présentation du Ballon d’Or de Karim Benzema, tous les ingrédients étaient réunis pour transcender les joueurs de l’OL pour partir en vacances avec le sourire et l’esprit un peu plus léger. Finalement, le spectacle a eu lieu en dehors du terrain et les sifflets entendus sur certains changements et au moment du coup de sifflet final montrent que l’arrivée de Laurent Blanc n’a pas tout effacé en un claquement de doigts.

L’entraîneur français savait que sa mission ne serait pas aisée d’ici la trêve et avec 7 points en 5 matchs, il a limité la casse plus que tout révolutionné. L’héritage reçu de Peter Bosz est encore un argument recevable mais tiendra-t-il encore à partir du 28 décembre ? Depuis son arrivée, Blanc met en avant la trêve hivernale presque salvatrice pour avoir une chance de mettre en place son projet. Dans ce calendrier bouleversé par la Coupe du monde et critiqué par bon nombres d’acteurs, l’OL y a peut-être trouvé une partie de son salut.

Le travail physique seul mal lyonnais ?

Après la fameuse préparation physique faite à base de ballon et de jeu voulue par Peter Bosz et ayant fait ses preuves dans certains clubs (Barça, Ajax, Manchester City), les joueurs de l’OL doivent s’attendre à souffrir entre le 25 novembre et le 28 décembre. En attendant de les voir tirer la langue, les coéquipiers d’Anthony Lopes en sont presque à attendre ces jours douloureux sur le plan physique. "On n'a pas avancé mais ce n'est pas d'un coup de baguette magique que l'on va ressortir la tête de l'eau. C'est compliqué, a confié le gardien après Nice. On sait où ça coince, physiquement, on n'est pas au top et c'est pour ça qu'on va vraiment pouvoir travailler lors de la trêve. Il faut passer du côté positif et avancer ensemble pour obtenir des résultats favorables sur la deuxième partie de saison."

En réclamant des doses de physique durant l'hiver, les joueurs de l’OL semblent expliquer les errements du début de saison sur ce point-là. Seulement, ce n’est qu’une partie de l’iceberg qui ne peut tout expliquer. Le peu d’évolution dans le jeu ne peut être mis que sur le déficit physique. Il y a bien eu des changements de mentalité depuis l’arrivée de Blanc avec ce refus de perdre qui ont permis à l’OL d’accrocher ces 7 points en 5 matchs mais la formation lyonnaise reste encore et toujours une équipe à réaction qui, après avoir choisi ses matchs, choisit ses mi-temps. Un point que Laurent Blanc va devoir changer pendant ce mois de préparation. "Quand on ne fait qu’une période sur deux, ça devient compliqué de gagner un match", avait concédé le coach après la bouillie marseillaise.

La piqûre de rappel durant la semaine d’entraînement aurait dû servir de leçon mais les mêmes maux sont apparus contre Nice, avec certains leaders en totale perdition. "On a trop de nervosité dans les gestes, et l’utilisation du ballon n’est pas convenable. Trop de joueurs sont en totale perte de confiance, a noté l'entraîneur vendredi. Quand on n’est pas en forme physiquement, la tête ne va pas bien non plus."

Blanc veut de l'expérience et de l'impact

Aucun nom n'a été donné mais on pourrait pêle-mêle Caqueret ou encore Tetê, Faivre... En plus de jouer les coachs, Laurent Blanc va également devoir se transformer en psychologue pour redonner confiance à un groupe qui porte les stigmates des dix-huit derniers mois. Le constat ne se limite pas au mandat de Peter Bosz et remonte à bien plus longtemps mais aujourd’hui c’est bien l’héritage du Néerlandais qui est pointé du doigt. Du physique, de la psychologie, des systèmes travailler, Blanc ne va pas chômer dans cette trêve qui n’en sera pas une pour lui. Après avoir avoué n’avoir pas encore pensé au mercato, le Cévenol va également endosser le rôle de recruteur.

Le travail sera laissé à la cellule de recrutement mais le champion du monde répète assez depuis un mois certaines lacunes dans son effectif "qu’il connait désormais très bien" pour ne pas espérer voir l’OL bouger sur le marché des transferts à partir du 1er janvier. "Il faut le renforcer, mais on fera la saison avec 90% de ce groupe. J’aligne une défense à quatre avec deux jeunes de 19 ans (Gusto et Lukeba) et un autre de 21 ans (Diomandé) tandis que Nice aligne un joueur de 39 ans. Ce groupe est jeune et talentueux, mais il faut un peu d’expérience."

On l’aura compris un renfort défensif est vu comme une priorité par le nouvel entraîneur de l’OL et quelque chose nous dit que le milieu de terrain ne devrait pas être épargné non plus. Thiago Mendes a plutôt été à son avantage lors de son intérim après la blessure Corentin Tolisso. Seulement, les profils entre Maxence Caqueret et Johann Lepenant sont similaires tandis que le rôle de relayeur offensif manque clairement d’impact avec Aouar, Reine-Adelaïde ou Faivre. Il ne sert à rien de ressasser le passé mais Lucas Paquetà et son activité n'ont clairement pas été remplacés malgré les dires du club au moment du départ du Brésilien. L’absence de Ligue 1 pendant un mois et demi sera loin d’être de tout repos entre Rhône et Saône même s'il ne faut pas croire à une révolution dans les grandes largeurs.