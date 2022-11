OL - Nice (1-1) : Lopes reconnaît une 1re période "pas au niveau"

Encore en dessous des attentes face à Nice, l'OL a péniblement limité la casse en prenant un point vendredi (1-1). Anthony Lopes a logiquement reconnu que la première période de son équipe "n'était pas au niveau".

Au moins l'OL a-t-il évité de perdre une deuxième fois de suite avant la trêve. Vendredi, il a livré une nouvelle performance loin des attentes suscitées en début de saison. Bousculés par un Nice qui n'avait pas le ballon, mais bien plus tranchant offensivement et plus costaud dans les duels, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont souffert, surtout en première période. Seul un penalty d'Alexandre Lacazette lui a évité une deuxième défaite à domicile sur cet exercice (1-1).

Seul joueur à s'être arrêté pour répondre aux médias, le gardien rhodanien avait la tête des mauvais jours. "Il y a du caractère, mais ça ne suffit pas. Notre premier acte n'est pas du tout au niveau. On doit faire en sorte de faire un match plein. On est à la maison, on ne peut pas se contenter d'un nul. On revient à 1-1, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose à aller chercher, mais les rencontres passent et on ne bouge pas beaucoup. Le fossé se creuse avec les équipes de devant et les ambitions qu'on avait en début de saison, a-t-il amèrement constaté. On a eu un changement d'entraineur, il y a la Coupe du monde, mais bon... On est l'OL. On doit mieux jouer et avoir beaucoup plus de résultat positif."

"On va vraiment pouvoir travailler lors de la trêve"

Après deux semaines de vacances, les Lyonnais retrouveront l'entraînement, ce qui ne leur fera pas de mal. La deuxième préparation donnera le ton pour la fin du championnat, même si les recettes miracles n'existent pas et que cette 8e place (provisoire) est tout à fait logique. "On n'a pas avancé mais ce n'est pas d'un coup de baguette magique que l'on va ressortir la tête de l'eau. C'est compliqué. On sait où ça coince, physiquement on n'est pas au top et c'est pour ça qu'on va vraiment pouvoir travailler lors de la trêve, a tenté de rassurer Lopes. Il faut passer du côté positif et avancer ensemble pour obtenir des résultats favorables sur la deuxième partie de saison."