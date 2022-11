L'OL sauve difficilement un point contre Nice (1-1)

Maxence Caqueret (OL) et Sofiane Diop (Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Même si la fête était le mot d'ordre de la soirée, l'OL a péniblement répondu à ses supporteurs en arrachant un point face à Nice sur un penalty en fin de partie (1-1).

L’OL a mis quelques minutes à rentrer complétement dans son match, mais après 10 minutes, il avait mis le pied sur le ballon, acculant les Niçois dans leur camp. La rencontre s’est ensuite rééquilibrée. De manière assez nette, Nice a même repris le dessus en raison des nombreuses erreurs techniques lyonnaises, mais aussi des difficultés rencontrées pour relancer de la défense. Cela a eu pour conséquence de provoquer une faute de main de Nicolas Tagliafico dans la surface (35e). Anthony Lopes, qui pensait sauver les meubles en stoppant la première tentative de Nicolas Pépé, a vu son arrêt annulé. Sur l’essai suivant, l’Ivoirien réussissait son penalty (0-1). Beaucoup trop empruntés avec le ballon face au bloc adverse bien organisé, les coéquipiers de Malo Gusto rentraient logiquement menés aux vestiaires.

Une histoire de penaltys

L’énorme fête et ovation accordées à Karim Benzema à la pause n’a que légèrement poussé les Lyonnais, qui s’exposaient surtout aux offensives azuréennes à la perte de la balle. Bien en peine pour se procurer une occasion, les Rhodaniens s’en sont remis à une frappe déviée de Tagliafico pour faire trembler son adversaire, mais celle-ci a échoué sur le poteau. Finalement, Laurent Blanc et ses hommes ont péniblement arraché un point grâce à un pénalty sur une des rares combinaisons à l'approche des buts des Aiglons. Alexandre Lacazette a tiré en force pour battre Kasper Schmeichel (1-1, 89e).

Globalement, la trêve arrive au bon moment pour l’OL, même si on a du mal à voir comment cette équipe pourrait aller mieux sans renfort(s). Ce groupe ne manque pas de volonté, mais est simplement trop limité pour voir plus haut. Les deux stages et les cinq matchs amicaux devront permettre au club rhodanien de montrer un autre visage, mais en est-il capable ? 8e, voire 9e selon le résultat de Clermont ce week-end, l’Olympique lyonnais vit une période très compliquée, même si ce vendredi soir, il a limité la casse.