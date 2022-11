OL - Nice (1-1) : des Lyonnais techniquement en dessous

Lacazette (OL) et Jean-Clair Todibo(Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malmené par Nice, l'OL a sauvé un point dans la difficulté (1-1). L'entrée de Rayan Cherki a été décisive dans le marasme technique lyonnais. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : le déficit technique de l’OL

Dans ce domaine, l’OL a été en dessous de tout. Face à la qualité des Niçois sur le plan technique, les Rhodaniens ont affiché des lacunes très inquiétantes ce vendredi. Ces difficultés ont été illustrées par le capitaine Alexandre Lacazette, même s’il a sauvé sa prestation en fin de rencontre. Maxence Caqueret aussi a connu un déchet trop important. Plus globalement, cela fait un moment que ce déficit explose aux yeux des observateurs. Comme noté plus bas, la venue Cherki a un peu stoppé l’hémorragie.

Top : l'entrée de Cherki

On a longuement hésité à mettre dans cette catégorie l’animation des Bad Gones et l’ovation pour Benzema tant l’OL a été en grande difficulté pour tirer du positif de cette rencontre face à Nice. Toko-Ekambi et Tetê ont par séquences montré de bonnes choses, mais sur la durée cela reste insuffisant. Finalement, celui qui aura eu le mérite de bouleverser la fin de partie se nomme Rayan Cherki. Entrée en cours de match, le jeune Lyonnais a pris des risques avec le ballon, trouvant des décalages et se mettant techniquement au niveau de l’affiche. Il est décisif sur le penalty obtenu par Lacazette et sa performance a fait du bien à son équipe.