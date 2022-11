La fête lyonnaise pour Karim Benzema (ex-OL)

Dans le marasme lyonnais, Karim Benzema a été ovationné et fêté ce vendredi à la mi-temps du match OL - Nice (1-1).

Même si l'OL était mené à la mi-temps, le public lyonnais a exulté lorsque les joueurs de Laurent Blanc sont rentrés aux vestiaires. La raison ? La fête prévue pour le Ballon d'Or Karim Benzema. Après Bron dans la journée, l'attaquant était attendu dans le Grand Stade pour présenter son trophée. Le meilleur footballeur du monde en 2022 a fait son entrée sur la pelouse et la fête a pu débuter.

Une belle complicité avec Bernard Lacombe

Accompagné de ses éducateurs à l'Olympique lyonnais (Cyrille Dolce, Robert Valette, Guy Genet, Robert Duverne, Gérard Bonneau, Armand Garrido) ainsi que de Bernard Lacombe, le Madrilène a été saluer les deux kops. Il a enchaîné les poignées de mains et les échanges avec les capos et fans rhodaniens. Un clip vidéo est également apparu sur les écrans de l'enceinte décinoise pour retracer l'histoire du Gone dans son club formateur. Benzema a ensuite regagné la tribune pour suivre le deuxième acte entre l'Olympique lyonnais et Nice (1-1).

