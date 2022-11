OL - Nice : Toko-Ekambi remplace Dembélé

Karl Toko-Ekambi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour accompagner Lacazette en pointe face à Nice ce vendredi, Laurent Blanc a décidé de titulariser Toko-Ekambi en lieu et place de Dembélé.

Dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, l'OL accueille Nice ce vendredi à 21h. Pour cette affiche, la dernière à domicile en 2022, Laurent Blanc a opté pour le maintien du 4-4-2, comme pressenti. Mais celui-ci sera modulable en 4-3-3 car contrairement aux derniers matchs, Karl Toko-Ekambi est préféré à Moussa Dembélé en attaque. Il épaulera le capitaine Alexandre Lacazette.

Tetê retrouve un rôle de titulaire

Autre changement de taille, la titularisation de Tetê. Pour la première fois depuis le changement d'entraîneur, le Brésilien entamera une rencontre de championnat. Au milieu, Maxence Caqueret formera la paire avec Thiago Mendes. Johann Lepenant retrouve donc le banc. Houssem Aouar occupera lui le côté gauche. En défense, pas de surprise en l'absence de Jérôme Boateng. La charnière centrale est constituée de Sinaly Diomandé et de Castello Lukeba. Dans les couloirs, on retrouvera Malo Gusto et Nicolas Tagliafico, tout juste appelé pour disputer la Coupe du monde avec l'Argentine.

A noter que Corentin Tolisso, bien que présent dans le groupe, n'est pas sur la feuille de match.

Le 11 de l'OL contre Nice : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Tetê, Caqueret, Mendes, Aouar - Toko-Ekambi, Lacazette