Découvrez la fresque en l'honneur de Benzema (ex-OL) (Photos)

Ce vendredi, une fresque rendant hommage à Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, a été dévoilée à Bron. Celle-ci retrace la carrière de l'ancien Lyonnais.

Avec le concours d'artistes lyonnais (Art Up et de l’agence Peint A La Main), une fresque a été peinte sur la façade d'un immeuble de Bron. Celle-ci rend hommage à Karim Benzema, Ballon d'Or 2022. L'œuvre de 34,7m de haut x 11,7m de long a pu voir le jour grâce à la collaboration de différents acteurs (Adidas, la ville de Bron et Lyon Métropole Habitat). Elle a réclamé plus d'un mois de travail à toutes les équipes.



Inaugurée ce vendredi, la fresque retrace le parcours footballistique de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, qui présentera le trophée du Ballon d'Or à l'occasion du match OL - Nice. Vous pouvez retrouver des photos de la peinture ci-dessous.