OL - Nice (1-1) : aucun progrès à l'horizon

Tetê (OL) et Jordan Lotomba (Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Cela fait maintenant un mois que Laurent Blanc est à la tête de l’OL. La prestation lors du match face à Nice vendredi (1-1) a démontré une chose, cette formation lyonnaise stagne.

Il faudra désormais attendre plus d’un mois avant de revoir jouer l’Olympique lyonnais en match officiel. Au vu des dernières sorties, cela n’est pas forcément une mauvaise chose, même si les supporteurs aiment leur club et qu’ils ont livré vendredi un très beau spectacle. Mais sur le terrain, l’OL affiche un autre visage qu’en tribunes. Contre Nice (1-1), il s’est montré inoffensif pendant près de 80 minutes (premier tir cadré à la 77e par Romain Faivre). Seule l’entrée de Rayan Cherki a apporté un peu d’inconfort pour la défense niçoise, qui a globalement géré très tranquillement cette soirée avec un duo Todibo - Danté maître face aux attaquants rhodaniens.

Certes, les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi ont largement eu la possession du ballon, mais pour en faire quoi ? Ce n’est pas une nouveauté, mais la créativité fait cruellement défaut à cette formation, et son manque de confiance n’aide pas à tenter des choses et à les réussir. Tout cela était flagrant lors des ressorties de balle sur 6 mètres pour Anthony Lopes. Après deux passes, le cuir revenait déjà dans les pieds du Portugais, ses partenaires ne réussissant pas à se retourner pour trouver une solution devant.

Un premier acte très faible

Face à la presse, Laurent Blanc a lui surtout appuyé sur la faible première période de ses hommes, voyant du mieux après le passage par les vestiaires. “C’était un résultat nul mérité. Je ne suis peut-être pas objectif, mais au vu de la seconde période que nous avons produite, c'est mérité. Même si nous avons été pris en défaut en contre parfois, nous avons acculé l'adversaire, nous avons été meilleurs dans le deuxième acte. Nous avons eu quelques occasions, un penalty. Chacun a eu sa mi-temps même si nous avons été très moyens avant la pause, a-t-il reconnu. Nice en a profité pour obtenir un penalty. Il n'y a pas eu une bonne animation offensive et c'est pour cela que le premier tir cadré intervient à la 77e minute. Il y a un manque de sérénité qui fait que la passe n'arrive pas au bon moment. Mais l'équipe n'a rien lâché pour aller chercher l'égalisation."

S’il faudra lui laisser du temps, et qu’on ne transforme pas un âne en cheval de course en un mois, force est de constater que son groupe ne montre pas de signe de progrès dans le jeu. C’est peut-être même l’inverse tant les trois derniers rendez-vous (Lille, Marseille et Nice), ont étalé au grand jour les lacunes de cet effectif. Au contraire, les deux premières rencontres, face à Rennes (défaite 3-2) et Montpellier (victoire à l’extérieur 2-1), dégageaient quelques bons passages.

L'OL fait du surplace

Anthony Lopes n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement après la prestation de vendredi. "Il y a du caractère, mais ça ne suffit pas. Notre premier acte n'est pas du tout au niveau. On doit faire en sorte de faire un match plein. Nous sommes à la maison, on ne peut pas se contenter d'un nul. On revient à 1-1, mais ce n'est pas suffisant, a-t-il commenté, frustré par le contenu et le résultat. Il y a quelque chose à aller chercher, mais les rencontres passent et on ne bouge pas beaucoup.”

Le podium est déjà loin, et même la dernière place européenne pourrait se trouver à 9 longueurs de l’OL dimanche soir. Même s’il reste 23 rencontres à disputer dans ce championnat 2022-2023, les Rhodaniens donnent déjà l’impression que celui-ci se terminera comme le précédent, dans le ventre mou, à finir en roue libre au mois de mai. Depuis son accession au statut de grande équipe française, le club lyonnais n’a jamais semblé aussi près de redevenir une formation du milieu de tableau avec des moyens et une structure absolument pas en adéquation avec ce qui est proposé sur le plan sportif.

Une trêve pour espérer relancer la machine

Alors la pause pour le Mondial, qui ne concernera que deux joueurs de l’OL, peut offrir une bouffée d’air à ce groupe, lui permettre de repartir sur autre chose avec un entraîneur qui aura le temps d’inculquer ses idées. “Le fossé se creuse avec les équipes de devant et les ambitions qu'on avait en début de saison. On a eu un changement de coach, il y a la Coupe du monde, mais bon... On est l'Olympique lyonnais, on doit mieux jouer. Nous n'avons pas avancé mais ce n'est pas d'un coup de baguette magique que l'on va ressortir la tête de l'eau, a affirmé Lopes. C'est compliqué. On sait où ça coince, physiquement, on n'est pas au top et c'est pour ça qu'on va vraiment pouvoir travailler lors de la trêve. Il faut passer du côté positif et avancer ensemble pour obtenir des résultats favorables sur la deuxième partie de saison."

Le problème physique est un argument avancé très souvent depuis la prise de fonction de Laurent Blanc, mais résoudre seulement ce problème permettra-t-il à cette formation d’avoir d’autres résultats, d’autres performances ? Techniquement en dessous des exigences réclamées par le haut niveau, ce groupe aura certainement besoin de plus que cela pour redresser la barre. Pour l’instant, il est loin du compte.