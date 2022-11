OL - Nice (1-1) : "On pouvait gagner", estime Lucien Favre

Malgré un contenu qui pouvait lui permettre d'espérer mieux, Nice doit se contenter du match à nul contre l'OL (1-1). Lucien Favre est globalement satisfait de la prestation de son équipe, qui aurait pu s'imposer.

Vendredi à Décines, Nice a enregistré un 7e match de suite sans défaite. Une belle série, qui aurait pu être embellie avec une victoire face à l'OL (1-1). Mais les Niçois ont finalement été rejoints en fin de rencontre alors qu'ils se dirigeaient vers un succès sur la plus petite des marges. "Je suis très content car on a osé jouer, on s'est créé des occasions et on pouvait gagner. Je prends le positif et il y en a pas mal, s'est réjoui Lucien Favre. Au début, on a un peu souffert parce qu'ils sortaient la balle avec trois joueurs. On a rectifié ça et on a ensuite été mieux dans la récupération du ballon. Ce qui nous a donné confiance, même si on a manqué d'un peu de réalisme. On n'était jamais loin. Il y a encore beaucoup de travail."

"Il n'y a clairement pas de faute"

L'entraîneur des Aiglons est aussi revenu sur l'action qui a provoqué l'égalisation lyonnaise, la faute sur Alexandre Lacazette dans la surface. "Il ne faut pas rester fixé sur ce penalty. C'est le football et parfois c'est difficile. Lorsqu'on revoit les images, il n'y a clairement pas de faute, a jugé le Suisse. Mais l'erreur n'est pas là, elle est quarante secondes avant quand on perd le ballon."