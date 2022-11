OL : Laurent Blanc revient sur le cas Rayan Cherki

Rayan Cherki à l’échauffement lors de OL – Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Décisif sur son entrée en jeu, Rayan Cherki a joué un rôle important dans lors du match nul vendredi face à Nice (1-1). Laurent Blanc a fait le point sur le cas du jeune Lyonnais.

Son entrée a apporté la qualité technique et les intentions qui manquaient à l'OL. Vendredi, Rayan Cherki a fait basculer le résultat du match entre l'Olympique lyonnais et Nice (1-1). Sur l'une de ses accélérations, il a bien joué le une-deux avec Alexandre Lacazette, ce qui a engendré le penalty pour les Rhodaniens. A l'issue de cette partie, Laurent Blanc se montrait plutôt positif avec le Gone, tout en rappelant certaines choses.

"Il a été bon. Il a eu des problèmes personnels, j'ai parlé avec lui et il m'a certifié qu'on pouvait compter sur lui. Je suis content, c'est un garçon pétri de qualités mais qui ne fait pas toujours les efforts au bon moment et au bon endroit, a expliqué l'entraîneur de l'OL. Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui. Ce n'est pas un problème. Je me prendrai la tête avec lui sans problème, c'est un joueur de talent. Il a fait une belle entrée aujourd'hui."

"C'est quelqu'un qui mérite de l'attention"

Maintenant, il faudra pour Cherki reproduire cela sur la durée. "Vous savez, les jeunes c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui mérite de l'attention, comme tous les autres joueurs, a poursuivi Laurent Blanc. C'est un footballeur qui des qualités que d'autres n'ont pas (...) On attend tous qu'il explose. J'espère. Je ne pense pas être plus forts que les autres (ses anciens entraîneurs) mais on va être attentif à ça."