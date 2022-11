OL - Nice (1-1) : Lopes enrage sur le penalty et félicite les Bad Gones

A l'issue du match face à Nice, Anthony Lopes s'est exprimé sur le penalty niçois, ainsi que sur la fête offerte par les Bad Gones pour leurs 35 ans.

Au cœur du temps fort niçois, Anthony Lopes avait réussi l'action la plus importante de la première période. Après la faute de main sifflée contre Nicolas Tagliafico, le portier de l'OL avait d'abord sorti le penalty de Nicolas Pépé. Mais, et le règlement a été respecté, le Portugais n'avait pas les pieds sur sa ligne de but, ce qui a conduit l'arbitre à faire retirer l'attaquant de Nice. Celui-ci ne s'est pas fait prier pour transformer cette deuxième chance.

"En tant que gardien, on nous pénalise encore plus"

Logiquement, le gardien rhodanien était très frustré devant les médias à l'issue de la partie. "Ils sont souvent à retirer les miens (sourire). Cette règle me chagrine fortement. Déjà qu'on a très peu de chances d'arrêter des penaltys en tant que gardien, on nous pénalise encore plus. Elle n'est pas adaptée, elle nous enlève ce petit truc en plus. Les attaquants peuvent faire ce qu'ils veulent, a-t-il exposé. J'espère qu'on réfléchira à l'avenir concernant cette règle. On a envie d'être décisif dans ces moments-là et on nous enlève un petit peu ça. C'est un peu compliqué, ça me fait chagrine."

Pour conclure sur une note positive, Lopes a aussi salué la prestation des supporteurs, et notamment des Bad Gones qui ont largement assuré le spectacle en avant-match. "Ils ont été à la hauteur, ils ont fait le boulot. Ils fêtaient leurs 35 ans, c'était quelque chose d'incroyable. Ce voile rouge comme au théâtre, c'était exceptionnel, c'était beau de leur part, a-t-il réagi. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça ailleurs. On aurait aimé leur apporter un résultat positif, mais ce n'a pas été le cas. On voit que lorsque ce stade est en fusion, c'est magnifique et on prend énormément de plaisir."