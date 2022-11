OL - Nice (1-1) : revivez la fête des Bad Gones (photos/vidéos)

La fête fut belle vendredi dans les tribunes. Les Bad Gones ont célébré leurs 35 ans avec une belle ambiance et une superbe animation en avant-match. Revivez en photos et en vidéos la célébration du Virage nord.

Le résultat n'est pas à la hauteur, mais les Bad Gones ont livré une très belle performance en marge du match entre l'OL et Nice vendredi (1-1). Les supporteurs du Virage nord ont gratifié les spectateurs et les fans d'un superbe spectacle et d'une magnifique ambiance pour leur 35e anniversaire. La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais vous propose de retrouver ci-dessous les photos et les vidéos de cette célébration.

En vidéo :