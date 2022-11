L’OL affrontera Arsenal le 8 décembre à Dubaï

Laurent Blanc en discussions avec Thiago Mendes lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Dans le cadre de son stage hivernal à Dubaï, l’OL va disputer deux matchs amicaux contre Arsenal et Liverpool. Le match contre les Gunners se jouera le 8 décembre.

A Lyon, le 8 décembre sera comme chaque année synonyme de Fête des Lumières. Les joueurs de l’OL ne pourront pas en profiter, eux qui auront déserté l’hiver lyonnais pour la chaleur de Dubaï. Comme annoncé depuis quelques semaines et confirmé par Laurent Blanc mercredi dernier, le club lyonnais va prendre la direction des Emirats Arabes Unis pour un stage de 5 au 12 décembre. Cette semaine de préparation fera suite à un premier stage du côté de Murcie en Espagne et devrait permettre à Blanc de monter un peu plus le curseur physique.

5 matchs amicaux au total

Sur les cinq matchs amicaux annoncés par l’entraîneur lyonnais, deux se dérouleront du côté de Dubaï avec des affiches de prestige. En effet, l’OL affrontera Arsenal et Liverpool, certes délaissés de quelques cadres présents à la Coupe du monde au Qatar. C’est donc en pleine Fête des Lumières qu’Alexandre Lacazette retrouvera son ancien club. La rencontre contre les Gunners serait en effet prévu pour le 8 décembre au stade Al Maktoum. Le programme complet de cette préparation hivernale ainsi que les trois autres adversaires devraient être connus dans les prochains jours.