L’OL va effectuer un stage en Espagne en plus de Dubaï

Lacazette et Reine-Adélaïde lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Avec un stage déjà prévu à Dubaï, l’OL avait déjà planifié une partie de sa trêve hivernale. Les Lyonnais auront le droit à un double dose avec une autre escapade à Murcie en Espagne.

Il y a encore un match de championnat à disputer vendredi (21h) mais la trêve hivernale s’annonce chargée pour les joueurs de l’OL. Avec un mois et demi de pause à cause de la Coupe du monde au Qatar, les coéquipiers de de Malo Gusto vont avoir largement le temps de se remettre à niveau physiquement. Laurent Blanc a prévenu depuis son arrivée que cette pause allait être intense sur ce point-là. Pour se faire, les Lyonnais avaient déjà un premier stage de prévu, bien avant l’arrivée du technicien français.

Ils se rendront du côté de Dubaï pendant une semaine courant décembre. Seulement, ce ne sera pas le seul stage de l’hiver. Comme l’année dernière, l’OL ira à Murcie même si les dates n’ont pas encore été transmises par le club. Mais il y aura 5 matchs amicaux programmés avant la reprise de la Ligue 1. "Deux stages pendant la Coupe du monde. On va donner 14 jours de coupure et on va faire une reprise le 25, a détaillé le coach. Il y avait un stage déjà prévu à Dubaï et on en a rajouté un autre en Espagne à Murcie. Le reste du temps, on sera sur Lyon ou dans ses alentours. Le programme a été établi avec cinq matchs amicaux."

Pour cette reprise, Laurent Blanc devrait compter sur l’ensemble de son effectif. Seuls Nicolas Tagliafico et Karl Toko Ekambi devraient être concernés par le Mondial au Qatar. De quoi travailler un peu plus la cohésion et un système de jeu précis. Pour les Mondialistes, rien n’a encore été arrêté pour leur retour en club après le tournoi. "Je pense qu’on va s’y pencher à la fin de la semaine. Je ne sais pas encore qui est sélectionné, on en est qu’au stade de pré-sélection. On saura bientôt qui va au Qatar et à ce moment-là, on aura une décision à prendre sur le laps de temps donné par le club."