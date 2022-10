Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En attendant la validation de Laurent Blanc, une tournée aux Emirats arabes unis est bien dans les tuyaux. Ce stage hivernal avait été négocié au moment de la signature du contrat avec Emirates.

Il reste encore trois matchs à jouer en Ligue 1 avant la trêve hivernale mais cette coupure pour cause de Coupe du monde est très attendue à Lyon. Depuis son intronisation sur le banc de l’OL, Laurent Blanc ne cesse de rappeler l’importance de ces presque deux mois de coupure. Avec très certainement les seuls Nicolas Tagliafico et Karl Toko Ekambi présents au Mondial 2022, l’entraîneur lyonnais devrait avoir son effectif presque au complet pour préparer la deuxième partie de la saison. Ce sera aussi l’occasion de faire une préparation physique poussée afin de mettre tous les joueurs à niveau et mettre en place le plan tactique voulu.

Un Winter Tour prévu dans le contrat

Comme annoncé ces derniers temps, un stage hivernal du côté des Emirats arabes unis est en cours de préparation et doit encore être soumis à la validation de Blanc. Néanmoins, l’OL semble être confronté à des enjeux économiques et obligations commerciales. En effet, dans le Document d’Enregistrement Universel déposé le 25 octobre, il est question du partenariat signé en 2020 avec Emirates. Entre l’OL et la compagnie aérienne, "partenaire premium du Club", "des droits complémentaires ont été convenus entre les parties pour les saisons restant à courir, en lien notamment avec l’organisation d’un Winter Tour en 2022 à Dubaï." Voir Alexandre Lacazette et ses coéquipiers prendre la direction du Moyen-Orient en décembre n’a donc rien d’utopique.