Ligue 1 : déjà 42 000 places vendues pour OL - Lille

Les supporters de Lyon 1950 lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la première de Laurent Blanc au Parc OL, les supporters devraient répondre présents. A quatre jours du choc contre Lille, plus de 40 000 places ont déjà trouvé preneur.

Un souffle nouveau a-t-il pris possession de l’OL ? L’engouement observé durant l’été avait rapidement été rattrapé par la réalité du terrain et d’un mois de septembre chaotique au niveau des résultats. Peter Bosz y a perdu son poste dans cette crise d’octobre. Laurent Blanc l’a remplacé et un nouvel espoir semble animer les supporters lyonnais. Il n’y a eu qu’une victoire et contre un Montpellier malade mais le choc contre Lille, dimanche (20h45), semble insuffler le même enthousiasme que lors de la 1re journée contre Ajaccio.

Face au promu, en pleines vacances scolaires estivales, 48 516 spectateurs étaient venus s’entasser dans les travées du Parc OL. Ce chiffre avait été battu lors de la réception du PSG mais il se pourrait bien que la venue de Lille couplée à la première de Laurent Blanc à domicile attire autant. A quatre jours du match, un peu plus de 42 000 places ont déjà été vendues et ce chiffre devrait être revu à la hausse d’ici dimanche avec des billets allant de 10 à 55€ (lien).