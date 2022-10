Après avoir participé à l’entraînement du jour, Sinaly Diomandé a pris la direction de Paris avec Vincent Ponsot. Le défenseur de l’OL va plaider sa cause devant la commission de discipline suite à son carton rouge à Montpellier.

Le carton rouge de Sinaly Diomandé va-t-il être annulé par la commission de discipline ? Il faudra attendre le rapport publié un peu plus tard dans la soirée mais le défenseur lyonnais va tout faire pour y parvenir. Ce mercredi, l’international ivoirien a pris la direction de Paris pour aller plaider sa cause face à la commission. Accompagné par Vincent Ponsot, Diomandé a pris le train dans l’après-midi après s’être entraîné avec le groupe de Laurent Blanc, direction la capitale et le siège de la commission. Plutôt à son avantage face à Montpellier, le défenseur lyonnais avait vu rouge à un quart d’heure de la fin du match.

Une décision aux conséquences tactiques

Coupable d’une faute d’antijeu sur Stephen Mavididi, Diomandé avait déclenché un début d’échauffourée avec l’attaquant montpelliérain, rapidement suivi par Elyes Wahi. Finalement, l’arbitre de la rencontre Thomas Léonard avait décidé d’exclure les deux joueurs et d'avertir le troisième larron, un peu à la surprise générale. Après le match, Laurent Blanc avait avoué "n’avoir pas trop compris ce qu’il s’était passé" quand Jean-Michel Aulas avait rapidement fait part de son incompréhension et demandé un retrait du carton. L'espoir serait infime, la volonté étant surtout que Diomandé ne prenne pas plus d'un match si suspension il y a.