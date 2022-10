Ligue 1 : des supporters de l’OL présents au Vélodrome ?

Les supporters de l’OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes jeudi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après cinq ans d’interdiction de déplacement, les supporters de l’OL pourraient être autorisés à faire le voyage vers Marseille. 200 Lyonnais pourraient prendre place au Vélodrome.

Voir du rouge et du bleu au stade Vélodrome dans deux semaines sera-t-il possible ? Peut-être bien. Il y a quelques jours, au moment de l’annonce de leur évènement à Gerland pour l'Olympico, les Bad Gones avaient laissé entendre qu’un cortège de supporters pourrait bien être autorisé à prendre la direction de Marseille le 6 novembre prochain. Rien n’est encore officiel puisque des discussions vont avoir lieu dans les prochains jours mais l’Olympico devrait en effet se faire avec des supporters de l’OL en tribunes d’après RMC et La Provence.

Des discussions vont avoir lieu entre toutes les parties

Pour la première fois depuis cinq ans, la rencontre entre l’OM et l’OL devrait échapper aux restrictions de déplacement qui touchent généralement ce genre de choc dans le championnat français. Malgré les événements récents avec notamment le jet de bouteille la saison dernière au Parc OL, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône souhaiterait bouger les lignes. Le parcage visiteur ne serait pas complet mais 200 supporters de l’OL pourraient y prendre place. Les conditions de sécurité de ce déplacement restent à affiner entre toutes les parties mais si tout se passe sans heurts, les supporters de l’OM pourraient être eux aussi autorisés à faire leur retour au Parc OL dans quelques mois.