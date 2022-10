OL : pour leurs 35 ans, les Bad Gones vont retrouver Gerland

En attendant les festivités prévues contre Nice au Parc OL, les Bad Gones vont se chauffer une semaine avant. Pour l’Olympico, le groupe de supporters va réinvestir les travées de Gerland pour une soirée anniversaire.

La nostalgie plus que jamais au centre des pensées lyonnaises. Face à la situation sportive de l’OL ces dernières années et encore plus ces derniers mois, nombreux sont les supporters lyonnais à être nostalgiques d’un passé pas si lointain. De nostalgie, il en est également question quand il s’agit de parler de Gerland. L’enceinte du 7e arrondissement a été le théâtre de soirées magiques comme ce fameux 5-5 entre l’OL et l’OM un soir d’octobre 2009.

A l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, le stade de Gerland va réactiver le mode OL qu’il a laissé tombé depuis le déménagement à Décines en janvier 2016. En effet, pour leurs 35 ans d’existence, les Bad Gones vont reprendre possession de leur virage nord à l’occasion d’une soirée spéciale pour l’Olympico du 6 novembre. Ayant déjà annoncé des festivités pour l’ultime match à domicile contre Nice une semaine plus tard, le groupe de supporters va monter en température quelques jours plus tôt.

En attendant de savoir si un déplacement à Marseille sera possible, le match OM - OL sera diffusé sur un écran géant à Gerland. Il n’y aura que 2 500 places pour cet événement avec une ouverture de la billetterie au grand public le 24 octobre à 19h (lien).