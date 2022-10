OL Groupe : les discussions se poursuivent avec John Textor

Mercredi, l’OL Groupe a annoncé la suspension de la cotation de ses actions. Néanmoins, cela ne veut pas forcément dire que la vente sera officielle vendredi 21 octobre. Les discussions sont toujours en cours.

Après un premier report, la vente de l’OL Groupe à John Textor va-t-elle encore être décalée ? Initialement prévue le 30 septembre dernier, elle avait été repoussée au 21 octobre afin de finaliser "la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football." Ce "closing" est dans vingt-quatre heures et l’OL sera quoi qu’il arrive obligé de communiquer à cette date.

Pour annoncer quel scénario ? L’officialisation de la vente ou son nouveau report ? Mercredi, l’OL Groupe a communiqué sur la suspension de la cotation de ses actions. Une étape qui, on ne va pas se mentir, a laissé penser que le dénouement de cet épisode allait bientôt arriver. Avec le 21 octobre en approche, difficile de croire à autre chose au moment de ce communiqué. Seulement, tout n'est pas encore ficelé et des jours supplémentaires pourraient donc être nécessaires.

Au sein du club, l’heure n’est pas à la panique. Les discussions avec l’investisseur américain se poursuivent pour arriver à la signature finale et comme l’a dit Jean-Michel Aulas, la venue de Laurent Blanc a été validée par Textor. Preuve qu’à Lyon, on fait comme s’il était déjà en place. Dans ce genre de dossiers, il y a toujours une part de complexité avec une dette de l’OL répartie sur 13 banques et John Textor qui doit rassembler ses fonds. Néanmoins, en interne, l’optimisme reste de mise même avec un possible nouveau report.