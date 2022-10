Wendie Renard et les Fenottes (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Mercredi soir, l’OL n’a pas montré son visage habituel et a été corrigé par Arsenal (1-5). A l’image de Wendie Renard, c’est tout un collectif qui n’a pas été au niveau.

"Ca fait chier". Au moment de se présenter à la presse une heure après la fin du match, Wendie Renard n’a pas mâché ses mots. Aussi bien pour la performance collective que pour sa propre prestation individuelle. Quand certaines auraient pu faire profil bas et passer par une porte dérobée, la capitaine lyonnaise a assumé son statut jusqu’au bout, même dans le défaite. Deux jours après une cérémonie du Ballon d’Or qui a laissé bien des remords chez les Fenottes, l’OL n'a pas répondu sur le terrain, a sombré face à Arsenal et Renard n’est pas exempte de tous reproches. Il n’y avait pas besoin de lui faire un dessin au moment de juger sa performance.

"Tu prends, un but, deux buts, tu te dois de réagir. On revient à 2-1 en première mi-temps donc on garde espoirs. Juste avant la mi-temps, il y a ce coup franc qui fait mal. Une faute de ma part même si je pense qu’il n’y a pas faute. Elle joue bien le jeu mais je ne la touche pas. Ce but là fait mal et après tu prends encore un but sur un mauvais dégagement de ma part."

"Je prends la défaite pour moi"

Le regard noir, Wendie Renard sait qu’elle est passée à côté de son match. Elle n’est pas la seule mais assume ses responsabilités. Non pas qu’elle veuille s’autoflageller mais l’internationale française ne s’est pas défilée et a assuré "prendre cette défaite pour elle". D’ordinaire imposante dans les airs, la Martiniquaise n’a pas réussi à exceller dans ce domaine et s’est retrouvée bousculée par Blackstenius.

L’attaquante d’Arsenal a bien joué le coup avec ce coup-franc gratté avant la pause et qui a permis à Beth Mead de tromper Endler dont le positionnement laisse à désirer. Preuve que tout n’est pas allé rond au Parc OL, mercredi soir. Est-ce que les blessures et le Ballon d'Or ont indirectement joué dans les têtes ? A Lyon, on réfute ces hypothèses mais voir Wendie Renard rater sa relance plein axe et offrir le 4e but aux Anglaises interpelle.

Relever la tête pendant une semaine

Quand l’OL réussissait à s’appuyer sur des exploits individuels quand le collectif était défaillant, contre Arsenal, c’est dans les grands largeurs que les Fenottes ont sombré. "Tactiquement, on peut mieux faire, techniquement aussi. Il y a trop de pertes de balle à cause des positionnements aussi, a noté la capitaine. Il ne faut pas passer dessus, c’est important. On apprend peut-être un peu moins quand on gagne mais quand on perd de cette manière, c’est important de revoir les choses qui n’ont pas été et de les affronter."

Eprouvées physiquement "après n’avoir pas eu de vraie préparation", les Lyonnaises ont désormais une semaine de repos pour se remettre la tête à l’endroit. Pour Wendie Renard, l’heure n’est pas à tirer la sonnette d’alarme car "ce n’est qu’un match de foot, il en reste 5 dans ces poules, ça fait mal certes mais dans la vie il faut savoir relever la tête collectivement et individuellement." Elles n’ont pas le choix de toute façon après avoir grillé un premier joker. A Turin, seule la victoire sera belle.