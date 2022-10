Ligue des champions : l’OL sombre face à Arsenal (1-5)

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, l’OL avait à coeur de bien démarrer face à son public. Plombées par une faillite collective, les Fenottes se sont inclinées (5-1) face à Arsenal.

De mémoire de supporters lyonnais, il y a une éternité que ce n’était pas arrivé à l’OL. Cette anomalie, c’est voir les Fenottes encaisser trois buts en l’espace de 45 minutes. C’est pourtant ce qui est arrivé au Parc OL mercredi soir contre Arsenal. Tenantes du titre, les Lyonnaises se sont lancées dans la conservation de leur couronne acquise la saison dernière au terme d’un exercice qui se voulait celui de la reconquête. Cette saison, l’OL est le chassé et il l’a bien compris. Tombé dans une poule relevée avec notamment Arsenal et la Juventus, le club lyonnais savait qu’il n’avait presque pas le droit à l’erreur.

Des joueuses déjà empruntées

Après seulement une journée, il a déjà grillé un joker face aux Londoniennes (5-1). Quand les garçons ne tournent pas rond, les supporters lyonnais peuvent toujours se consoler avec les féminines. Ce ne fut pas le cas ce mercredi soir. Dominées de la tête et des épaules par Arsenal, les joueuses de Sonia Bompastor se sont sabordées collectivement, offrant un boulevard au club londonien qui n’en demandait pas tant pour envoyer un message et surfer sur l'Euro de la sélection anglaise.

En concédant une frappe croisée dès la 1re minute, le ton de cette rencontre était donné. L’OL allait être puni par ses erreurs individuelles et ça n’a pas manqué. A chaque but londonien, une Fenotte y est allée de son erreur d’appréciation. Caitlin Foord, par deux fois (12e, 68e), Maanum (21e) et Mead (43e) ont accepté les offrandes avec plaisir et ont mis la tête sous l’eau aux Lyonnaises.

Des erreurs qui se payent cash

A la veille de la rencontre, Wendie Renard avait mis en avant que les blessures qui touchent le club depuis des mois ne devaient pas être une excuse. Ce ne doit pas en être une mais mercredi, les Fenottes ont clairement été empruntées et manqué de folie dans leur jeu. La vitesse d’une Cascarino a notamment fait défaut sur le côté droit de l’attaque quand les solutions sur le banc étaient avant tout des jeunes en manque d’expérience.

La saison n’en est qu’à la mi-octobre et les langues tirent déjà à l’OL. Ca n’explique pas les erreurs inhabituelles de certaines cadres mais cette situation interpelle. Il faudra vite se remettre la tête à l’endroit car la deuxième journée n’est que dans une semaine contre la Juventus, vainqueur contre Zurich. Et elle s’annonce déjà cruciale.