Ligue des champions : l’OL doit monter en température d’entrée contre Arsenal

Après une saison de reconquête, l’OL s’avance comme tenant du titre face à Arsenal, ce mercredi (21h). Touché par les blessures, le groupe de Sonia Bompastor a l’expérience pour surpasser ces coups du sort.

C’est une odeur, un parfum qui transcendent. Que ce soit chez les garçons ou chez les filles, la Ligue des champions fait le même effet. Ces rendez-vous européens sont marqués d’une croix dès l’annonce du calendrier. Pour l’OL, cette entrée en matière commence dès ce mercredi (21h) à Décines. Tenantes du titre après l’incroyable finale contre le FC Barcelone, les Fenottes sont passées du statut de chasseur à chassé. Un costume qui met un peu plus de pression que lors de la dernière campagne mais qui n’a rien d’une nouveauté. Au contraire, les Lyonnaises sont satisfaites de retrouver ce statut.

"L’avantage est que l’OL a de l’expérience avec ses joueuses et la direction du club. On connait cette situation d’être tenant du titre et de voir des équipes face à nous qui veulent nous faire tomber, a noté Sonia Bompastor, mardi à la veille de la rencontre. Avec notre expérience, on va réussir à rester au sommet et mettre tous les ingrédients pour y arriver."

Arsenal, le jeu le plus léché d'Angleterre

Avec la nouvelle réforme de la Ligue des champions féminin depuis deux saisons basée sur le même système que celui des garçons, l’UEFA a voulu donner un peu plus d’intérêt à ces premiers matchs. Quand l’OL était généralement obligé d’attendre trois ou quatre tours avant de se frotter à un adversaire à son niveau, les coéquipières de Wendie Renard vont être tout de suite dans le bain. Avec Arsenal et la Juventus Turin en plus du FC Zurich, les championnes d’Europe n’ont pas intérêt à se reposer sur leurs lauriers pour décrocher la 1re place du groupe.

Ce mercredi au Parc OL, environ 10 000 spectateurs devraient garnir les travées de l’enceinte de Décines selon le club. L’horaire tardif en plein milieu de semaine ne favorise pas l’engouement, pourtant c’est bien un vrai choc qui attendent les Lyonnaises pour cette 1re journée. Dans son rôle de chassé, l’OL est dans le viseur des clubs anglais qui veulent surfer sur le succès de la sélection à l’Euro. Arsenal fait partie de ces prétendants et le club rhodanien est peut-être bien tombé sur la formation anglaise la plus coriace à en croire Bompastor.

"Arsenal est l’équipe qui joue le mieux au ballon selon moi. Il y a de l’intensité et un aspect athlétique impressionnant. Mon staff est allé voir le dernier match d’Arsenal face à Reading, dernier du championnat. Ils ont été capable de tenir cette équipe d’Arsenal et l’a inquiété. Il va falloir répondre présentes."

L'OL aime être le chassé

Comme l’a rappelé Wendie Renard, présente aux côtés de son entraîneur, l’OL a l’habitude de ces rencontres. Néanmoins, si l’équipe alignée ce mercredi soir devrait avoir fière allure avec des joueuses d’expérience, le banc risque d’être assez jeune pour un rencontre qui s’annonce déjà décisive. Depuis maintenant un an, les Fenottes ne sont pas épargnées par les coups du sort avec de nombreuses ruptures des ligaments. Mercredi, elles seront huit sur le flanc (Mbock, Däbritz, Cascarino, Hegerberg, Marozsan, Macario, Carpenter, Majri). Au cumulé, ce sont 32 titres européens qui ne seront pas sur la pelouse quand Arsenal s’avance avec son duo Beth Mead, 2e du Ballon d'Or et Vivianne Miedema.

"Ca ne fait jamais plaisir de perdre une coéquipière sur blessure. On se dit 'pourquoi encore nous ?’ Mais ça nous permet de nous souder encore davantage et de se dire qu’on l’a déjà fait par le passé, a rassuré la capitaine de l’OL. Tout est possible à partir du moment où nous sommes ensemble."

Le "je" au service du jeu. Une philosophie qui a amené l’OL vers les sommets et sur laquelle Sonia Bompastor compte encore s’appuyer avec son staff.