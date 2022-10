OL : Sonia Bompastor "interpellée" par les votes du Ballon d’Or

Lundi soir, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or. Jean-Michel Aulas rêvait d’un doublé avec une Fenotte mais aucune n’a fini dans les six premières. Un vote qui interpelle après un doublé Ligue des champions - championnat.

Elle aurait bien voulu dire tout le fond de sa pensée mais elle a préféré se montrer diplomate au moment d’être interrogée sur l’attribution du Ballon d’Or féminin à Alexia Putellas. Bien plus que contre la joueuse du FC Barcelone, Sonia Bompastor n’en revenait toujours pas qu’aucune de ses joueuses ne soit dans le top 5 du classement final. A l’OL, on rêvait secrètement de voir Wendie Renard accompagner Karim Benzema comme lauréate. Malgré une Ligue des champions, une championnat et une demi-finale de l’Euro avec les Bleues la capitaine lyonnaise a terminé 8e, derrière Ada Hegerberg. De quoi s’interroger…

"Il y aurait beaucoup de chose à dire. Ca interpelle. J’ai revu le processus de vote hier soir et pour le Ballon d’Or féminin, c’est 50 journalistes qui votent. Les votent sont fait en fonction des performances individuelles, palmarès collectif et en dernière lieu le charisme et le fair play de la joueuse, a détaillé l’entraîneure de l’OL mardi à la veille de la réception d’Arsenal. Quand on prend ces trois critères, je suis en droit en tant qu’entraîneure d’estimer que j’ai plusieurs joueuses qui auraient pu prendre d’être au moins dans le Top 5 de ce Ballon d’Or."

Renard : "Un trophée individuel est un plus"

Forcément "déçue" pour ses joueuses dont Renard, présente à ses côtés ce mardi au Parc OL, Sonia Bompastor ne comprend pas certaines décisions et regrette l’absence de lobbying en France au contraire de l’Espagne derrière Putellas ou de l’Angleterre. Absente de la cérémonie lundi soir comme si elle avait senti le coup arriver, Wendie Renard était toute aussi surprise que sa coach mais dans son flegme habituel, elle a rapidement remis le collectif au centre de ses préoccupations. Comme la saison dernière, quand tout le monde avait enterré l’OL, la capitaine veut avant tout répondre sur le terrain collectivement.

"Il y a forcément de l’incompréhension puisque même pour le trophée de l’année, il n’y avait pas une Lyonnaise dans les trois finalistes. Sachant qu’on a gagné la Ligue des champions, qu’on a fait une belle saison. On essaye d’être au top de sa forme, de gagner des titres mais aujourd’hui nous ne sommes pas décisionnaires dans ce genre de votes.

Ca fait toujours plaisir d’être dans ce genre de listes mais je subis, comme mes coéquipières, ce genre de chose mais ça ne changera pas ma mentalité de vouloir gagner collectivement. Un trophée individuel est un plus."

La réception d’Arsenal mercredi soir est l’occasion rêvée pour envoyer un énième message.