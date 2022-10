Snobée pour le Ballon d'Or, Wendie Renard n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. La capitaine de l'OL veut démarrer parfaitement la campagne de Ligue des Champions contre Arsenal, mercredi (21h).

Son ressenti avant Arsenal

"C’est un groupe relevé depuis ce nouveau schéma et système. Ca donne des matchs très alléchants. Les équipes anglaises, on n’avait pas trop l’habitude de les jouer en confrontation directe. Arsenal est une bonne équipe, la Juve aussi. Ca va donner des bons matchs. On connait ce genre de matchs. A nous de faire le job sur le terrain collectivement. Les pépins ne doivent pas être une excuse, nous devons être prêtes tactiquement et prendre du plaisir."

La cascade de blessures à l'OL

"Ca ne fait jamais plaisir de perdre une coéquipière sur blessure. On se dit 'pourquoi encore nous ?' Mais quand on regarde les autres équipes, même au niveau des garçons, on voit qu’il y a énormément de blessures avec l’accumulation des matchs. Ca nous permet de nous souder encore davantage et de se dire qu’on l’a déjà fait par le passé. Tout est possible à partir du moment où nous sommes ensemble."

Son rôle face aux blessures

"On a déjà connu cette situation mais c’est une compétition qu’on aime tant. Arsenal est une belle équipe avec des arguments et un potentiel fort mais on a de quoi répondre. Mon rôle est toujours le même. Etre déjà performante individuellement et aider mes coéquipières collectivement à être naturelles et à jouer pour donner le meilleur d’elles-mêmes."

Son association avec Sombath

"Elle a un potentiel fort et intéressant. Quand j’ai commencé, il a fallu d’une ancienne pour m’accompagner donc je fais de même avec elle. On essaye à chaque match de voir ce qui n’a pas été pour être coordonnées sur les alignements, les sorties. Quand on joue défenseuse centrale, nous sommes les derniers remparts avant notre gardienne donc on se doit d’être sereines et vigilantes. Il faut beaucoup de communication pour guider nos coéquipières. Ca se passe bien, on a encore une marge de progression ensemble dans cette charnière. On travaille pour."

Son compteur but débloqué à Bordeaux

"Je suis défenseuse à la base. C’est vrai que je marque régulièrement mais mon rôle est avant tout de bien défendre, d’apporter de la sérénité à cette équipe, mon expérience. Si on a des opportunités de marquer sur les coups de pied arrêtés ou autre, je sais que je suis un danger. J’essaye d’apporter ma qualité pour l’équipe. Ca fait du bien d’ouvrir son compteur mais j’espère qu’il y en aura pleins d’autres derrière. On fera tout pour le travailler parce qu’il y a encore beaucoup à faire. Nous pouvons être meilleures. Il y a Ada (Hegerberg), Amandine (Henry), Lindsey (Horan), des joueuses qui peuvent marquer de la tête."