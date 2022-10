Formateur historique de l'OL, Armand Garrido a eu Karim Benzema sous ses ordres. S'il n'a jamais douté du talent de l'attaquant, l'éducateur avait été surpris de son départ au Real Madrid en 2009.

A la question de savoir quel entraîneur a marqué un joueur passé par le centre de formation de l'OL, le nom d'Armand Garrido reviendra au moins 8 fois sur 10. Ayant fait les beaux jours de l'OL Académie pendant plus de trente ans, le formateur lyonnais a vu et eu sous ses ordres toutes les pépites lyonnaises. S'il a rendu son tablier en 2019, Garrido reste l'un des architectes de la réussite de la formation à la lyonnaise. Avec le Ballon d'Or de Karim Benzema, Armand Garrido voit l'un de ses anciens poulains recevoir la plus haute distinction pour un footballeur.

"Il était un peu dans l’ombre de Cristiano Ronaldo mais il a beaucoup appris du Portugais. Certainement sur la manière de travailler, de s’entraîner, sur l’hygiène de vie, a déclaré celui qui est devenu coordinateur technique à Bourgoin. Aujourd’hui, ils sont des joueurs qui sont quand mêmes âgés par rapporter à ce qu’on peut attendre à très haut niveau mais ils sont toujours là, en capacité de le faire. C’est comme en France, il y a eu Raymond Kopa, Michel Platini, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin. S’il y a Karim Benzema, c’est pareil, on peut les mettre à la même table."

"Benzema a beaucoup appris de Cristiano Ronaldo"

D'ailleurs si l'attaquant madrilène est aujourd'hui sur le toit du monde, il le doit en partie à Armand Garrido. Comme l'a expliqué Robert Valette sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones, l'entraîneur lyonnais a fait le forcing pour voir le Brondillant venir vivre au centre durant sa formation. Une saison charnière où Garrido ne l'a pas lâché et qui a tout déclenché. S'il était conscient du talent de son joueur, Armand Garrido avait été surpris de son départ si rapidement au Real Madrid à seulement 22 ans.

"Quand il est parti au Real Madrid, ma première réflexion c’était de dire : 'il est fou, il a choisi le club le plus dur qui existe'. On aurait pensé peut-être le Real, oui, mais faire une étape avant dans un club qui était peut-être un peu plus huppé que l’OL. On ne pensait pas qu’il s’impose comme ça au Real. Et là on s’est dit qu’il est en train de prendre une dimension internationale."