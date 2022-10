Karim Benzema (ex-OL) remporte le Ballon d'Or 2022

Karim Benzema et Zinédine Zidane lors du Ballon d’Or 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Vainqueur de la Ligue des champions dont il a fini meilleur buteur, mais également champion d'Espagne, Karim Benzema a remporté ce lundi le Ballon d'Or 2022.

Il en avait rêvé et il l'a fait. Ce lundi, Karim Benzema est devenu Ballon d'Or 2022. L'attaquant du Real Madrid, époustouflant sur cette année, a reçu le trophée des mains de Zinédine Zidane, dernier vainqueur français avant lui en 1998. Il est le cinquième joueur de l' a glané cette distinction.

Champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des champions et meilleur buteur de la compétition (15 réalisations), l'ancien Lyonnais a aussi remporté la Supercoupe d'Espagne. Avec 44 buts en club et 6 autres en sélection, il a su se montrer décisif dans les moments importants pour garnir encore un peu plus son armoire à trophées. En août dernier, il avait déjà soulevé le titre de meilleur joueur de l'année par l'UEFA.

1er Lyonnais récompensé

Voir le premier Lyonnais Ballon d'Or a dû émouvoir Jean-Michel Aulas, présent à Paris pour la cérémonie. Benzema n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la formation rhodanienne lors de son discours. A Bron, où il a tapé ses premiers ballons, la fête sera belle pour féliciter l'avant-centre, qui entre encore un peu plus dans la légende du football. Il ne lui manque désormais plus qu'un Euro ou une Coupe du Monde, même s'il a déjà gagné la Ligue des Nations avec la France, pour boucler son immense carrière

Le top 5 du Ballon d'Or 2022 :

1. Karim Benzema (FRA, 34 ans ; Real Madrid)

2. Sadio Mané (SEN, 30 ans ; Liverpool/Bayern Munich)

3. Kevin De Bruyne (BEL, 31 ans ; Manchester City)

4. Robert Lewandowski (POL, 33 ans ; Bayern Munich/FC Barcelone)

5. Mohamed Salah (EGY, 30 ans ; Liverpool)