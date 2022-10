En décrochant le Ballon d’Or lundi soir, Karim Benzema a fait la fierté de Lyon. S’il est parti de l’OL en 2009, l’attaquant n’a jamais oublié d’où il venait.

Jean-Michel Aulas avait les yeux bien rouges, lundi soir du côté de Paris. Une fois la déception de ne voir aucune Fenotte dans le Top 5 du Ballon d’Or féminin passée, le président de l’OL n’a pas caché son émotion de voir Karim Benzema décrocher cette fameuse récompense individuelle. S’il est parti de l’OL en 2009 pour rejoindre le club de ses rêves, l’attaquant français reste à jamais Lyonnais et la fierté de toute une ville. Il n’y avait qu’à voir l’engouement à Bron, au stade Léo Lagrange, ou dans certains bars lyonnais pour comprendre que ce Ballon d’Or était un peu lyonnais par procuration. Le symbole de la marque laissée par l’international français durant ses premières belles années dans son club formateur.

S’il a dû attendre 2022 pour décrocher le Ballon d’Or, Karim Benzema avait fait de cette récompense l’un de ses objectifs de carrière. Pas à 28 ans quand un joueur est censé arriver au prime de sa carrière mais dès son arrivée chez les professionnels à l’OL. Quand on se retourne sur une carrière qui va encore durer quelques années, le chemin pris par Benzema était en réalité tout tracé. Un club de coeur, l’OL, un club de rêve, le Real Madrid et ce fameux Ballon d’Or. En attendant le Qatar, seule l’équipe de France reste encore un point noir dans cette carrière sportive. La marque des grands.

"Quand un joueur ne fait que deux clubs dans sa vie, soit c’est un joueur moyen qui ne fait pas de bruit, soit c’est l’un des meilleurs au monde, précise Robert Valette, un de ses anciens formateurs à l’OL, dans Tant qu’il y aura des Gones. Jamais il n’a posé un problème que ce soit avec moi, avec Armand qui a joué un rôle charnière une saison et qui l’a un peu secoué. Il y a des joueurs qui étaient au centre avec lui et qui sont toujours en relation avec lui."

Un parcours footballistique tout tracé

La trajectoire a été linéaire et n’est finalement que le fruit du travail. A bientôt 35 ans, Karim Benzema a fait évoluer son jeu mais aussi développer des caractéristiques qui n’étaient pas des points forts à ses débuts comme le jeu de tête par exemple. De la génération 1987, il "n’était pas le plus talentueux à l’époque. C’était Hatem Ben Arfa, rappelle Nicolas Puydebois. Sauf qu’il y en a un qui a plus travaillé. Le talent sans le travail, ça ne sert à rien. Il avait un objectif et il s’est donné les moyens."

Ancien gardien de l’OL, le consultant d’Olympique-et-Lyonnais a eu la chance de côtoyer Karim Benzema pendant une saison. Celle de ses grands débuts en professionnels lors d’un certain match OL - Metz. Une rencontre qui restera comme celle de ses premiers pas avec l’OL avec le numéro 33 dans le dos et de sa première passe décisive pour Bryan Bergougnoux en fin de match. Présent sur le banc, Nicolas Puydebois a surtout été marqué par l’avant-match et cette détermination qui a pu être prise pour de l’arrogance à l’époque ou même dans la société actuelle.

"Il avait le choix entre une chanson et un discours. Karim fait un discours et il dit "les attaquants je vous aime bien mais soyez bons parce que je suis là pour prendre votre place". Sur le moment, ça a jeté un froid sauf à la table des coachs bizarrement où ça rigolait, se rappelle l’ancien portier. Le mec savait où il allait et pourtant c’est un introverti."

Benzema n'a jamais oublié d'où il venait

Des épisodes extra-sportifs ont bien eu raison de cette trajectoire linéaire pendant quelques années mais Karim Benzema a pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille. La sphère familiale a été d’une grande importance dans la réussite du Ballon d’Or que ce soit à l’OL "quand elle a accepté qu’il vienne une année vivre au centre" ou dans les moments plus compliqués. Voir sa mère et son père entourer leur fils lundi soir avec le trophée ne devait rien au hasard. Comme Zinedine Zidane, présent pour lui remettre le trophée, Benzema a tiré une force de cet environnement familial qui a toujours fait l’unanimité entre Rhône et Saône.

"J’avais 17-18 ans et je prenais le bus pour aller au sport-études et c’est son père qui était le chauffeur du bus. Ils venaient nous voir jouer en Gambardella et son père me parlait de ballon tous les matin, se remémore encore Puydebois. On avait 15-20 minutes de trajet, il me parlait de ballon, il emmenait son fils voir nos matchs. Ce sont des gens passionnés, éduqués, qui s’intéressent aux gens. Ce n’est pas étonnant que Karim a eu cette éducation, cette éducation footballistique à s’intéresser aux matchs."

En soulevant le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema a rendu "fier" Jean-Michel Aulas. Il a également "redonné un peu maintenant à l’OL ce qu’on lui a donné pendant 10 ans quand on est allé le chercher à Bron" pour Robert Valette. Avec cette récompense, son ancien formateur "qui est Lyonnais et a participé aux belles années du centre, c’est la cerise sur le gâteau."