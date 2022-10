Présent lundi à la cérémonie du Ballon d’Or, Jean-Michel Aulas n’a pu caché son émotion au moment du sacre de Karim Benzema. Le président de l’OL est "fier" de son ancien poulain.

La photo est belle et n’avait rien d’anecdotique. Lundi soir à Paris, Karim Benzema, assis au premier rang pour la cérémonie du Ballon, se trouvait juste devant Florentino Perez et Jean-Michel Aulas. Ses deux seuls présidents en clubs. Ces deux grands messieurs qu’il n’a pas manqués de saluer durant son discours face à l’assemblée au moment d’aller chercher son Ballon d’Or. Il s’est retenu mais Jean-Michel Aulas avait bien les yeux rouges, en voyant son ancien poulain décrocher le Graal individuel pour tout joueur.

"C'est une immense fierté et j'ai beaucoup d'émotion car Karim est un enfant de l'OL que nous avons vu grandir et que nous avons vu réussir quasiment tout ce qu'il a entrepris, a-t-il dit dans un message publié sur les médias du club. Avoir un jeune comme Karim qui n'a connu que deux clubs, l'OL et le Real Madrid, qu'il a choisis, c'est une belle histoire, celle d'un jeune issu de l'immigration qui réussit formidablement en France et, au-delà de sa vie de footballeur, réussit une vie d'homme exemplaire pour tous les jeunes admiratifs de ce qu'il a fait et qui ont envie de lui ressembler."

"Je le considère comme un petit-fils"

En décrochant le Ballon d’Or lundi soir, Benzema a fait la fierté du Real Madrid mais la joie était peut-être encore bien plus grande entre Rhône et Saône. A Bron, les jeunes du Terraillon et de son ancien club s’étaient regroupés et à l’OL, c’est tout une formation qui s’est retrouvée mise à l’honneur.

L’international français n’a d’ailleurs pas manqué d’avoir un mot pour l’Académie, preuve que malgré le temps passé depuis 2009, il n’oublie rien. "Bien sûr ce n'est pas mon fils mais je le considérais un peu comme un fils ou plutôt un petit-fils, a poursuivi JMA dans la vidéo. Il y a beaucoup de respect et d'affection car il est très respectueux. Il a été élevé comme ça."

En attendant peut-être de voir Karim Benzema célébrer son Ballon d’Or du côté du Parc OL, Jean-Michel Aulas voit en lui "le numéro 1 de mes 35 ans de présidence."