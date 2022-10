OL : Corentin Tolisso promet de "ne jamais abandonner"

Sorti sur blessure juste avant la pause contre Rennes, Corentin Tolisso va encore manquer quelques matchs. Le milieu de terrain promet de "ne pas lâcher".

Ses larmes ont laissé transparaitre la douleur de devoir quitter une nouvelle fois le terrain prématurément. Pour sa première sur le banc de l’OL, Laurent Blanc n’a pas pu s’appuyer comme il le souhaitait sur Corentin Tolisso. Une nouvelle fois lâché par son physique, le milieu est sorti après 40 minutes de jeu à Rennes. Au lendemain de cette défaite en terres bretonnes, le club lyonnais a annoncé "une lésion à la cuisse gauche et que son absence sera déterminée en fonction de l’évolution de la blessure."

Revenu à l’OL pour en finir avec tous ces soucis physiques connus au Bayern Munich, Corentin Tolisso avait concédé que le corps fonctionnait avec la tête et qu’un vrai travail avait été fait sur ce point. Malheureusement, les premiers mois de ce retour restent dans la lignée de ceux en Bavière. Forcément touché par cette énième blessure, l’international français, qui a fait une croix sur le Mondial au Qatar, ne veut pas baisser les bras.

"Malheureusement, je me retrouve une nouvelle fois blessé, a écrit Tolisso sur Instagram. Mais je ne lâcherai pas et je n'abandonnerai jamais. C'est la dure loi du sport. Je vais continuer de travailler dur avec le staff de l'OL pour revenir le plus rapidement possible et être à nouveau à 100%. Merci pour votre soutien et vos nombreux messages. Restons soudés."

Reste désormais à savoir quand rejouera le natif de Tarare. Avec une absence qui pourrait aller jusqu’à quatre semaines, le staff de Laurent Blanc pourrait bien être amené à le laisser au repos forcé jusqu’à la reprise pendant la trêve hivernale.