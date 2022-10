Rennes - OL (3-2) : les premiers choix de Laurent Blanc

Laurent Blanc et Franck Passi (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Pour son premier match à la tête de l'OL, Laurent Blanc a déjà effectué des choix majeurs concernant les joueurs. A voir si cela perdurera dans le temps.

Elle était très attendue. Dimanche sur les coups de 14 heures est tombée la première composition d'équipe de Laurent Blanc depuis qu'il est arrivé à la tête de l'OL. Pour le déplacement à Rennes (3-2), le coach lyonnais a effectué un premier choix important en alignant sa formation en 3-5-2. Un premier gros changement par rapport à Peter Bosz. Mais en plus du système, le Cévenol a aussi fait confiance à plusieurs joueurs mis de côté avec le Néerlandais.

Ainsi, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé et Houssem Aouar ont réintégré le 11 de départ. Il s'agit même d'une première pour l'Allemand qui n'avait pas encore joué cette saison. Les trois joueurs n'ont pas spécialement brillé, surtout les deux défenseurs qui n'ont pas réussi à empêcher les Rennais de marquer, avec en plus des difficultés à la relance, surtout pour l'Ivoirien. Néanmoins, leur prestation reste logique lorsqu'on prend en compte le contexte, à savoir la nouvelle organisation et leur faible temps de jeu. Il faudra toutefois afficher des signes de progrès si le système persiste car sans cela, l'Olympique lyonnais fonce dans le mur. Pour le milieu de terrain, la donne est un peu différente car il a montrer de bonnes choses par séquences, entre autres une belle qualité technique, mais il a aussi manqué une balle de 2-0. On peut tout de même observer qu'il semble plus intéressant dans la conduite des offensives rhodaniennes que Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde.

Quelle place pour Toko-Ekambi et Tetê ?

Certains éléments en revanche ont perdu de l'importance pour cette première de Laurent Blanc. On pense notamment à Karl Toko-Ekambi et Tetê. Les deux attaquants sont entrés en fin de partie pour évoluer comme pistons. Dans ce schéma, il leur sera difficile de trouver une place, notamment pour le Brésilien. Le Camerounais a lui un peu plus le profil pour évoluer dans l'axe, mais la concurrence du duo Alexandre Lacazette - Moussa Dembélé, qui a bien fonctionné en Bretagne, lui laisse pour l'heure peu de chances de commencer dans le 11. Le jeune Johann Lepenant s'est retrouvé en tribune, même si la blessure de Corentin Tolisso devrait lui permettre de retrouver le groupe samedi à Montpellier. Ce choix semblait assez dur car il est la principale satisfaction du début de championnat, d'autant que ses aptitudes le rendent intéressant dans le 3-5-2 en positon de sentinelle. Il s'explique par la volonté de l'entraîneur de s'appuyer sur des joueurs expérimentés dans un premier temps. Thiago Mendes, garçon essentiel sous Bosz en charnière centrale, n'a lui pas quitté le banc.

Il faut également évoquer les décisions de Blanc en cours match. Contraint de sortir Tolisso avant la pause, il a perdu pour quelques semaines sûrement un homme de base précieux avec ballon. Malheureusement pour l'OL, les entrées de Reine-Adélaïde, Faivre et Da Silva n'ont rien apporté. Elles ont même eu l'effet inverse avec un ballon perdu par l'ex-Brestois puis un duel aérien manqué par l'ancien Rennais sur l'action du troisième but des hommes de Bruno Genesio. Des erreurs individuelles qui coûtent cher à l'Olympique lyonnais sur la rencontre.