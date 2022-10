Laurent Blanc : "L'OL se doit d'être ambitieux dans le jeu"

Après six ans d'absence en Ligue 1, Laurent Blanc était de retour sur un banc. Malgré la défaite à Rennes (3-2), l'entraîneur de l'OL dit avoir apprécié "l'engagement de ses joueurs" mais a insisté sur la nécessité "de les remettre en forme".

Comment avez-vous vécu ce retour en Ligue 1 ?

Laurent Blanc : Ca a été un match avec de l'intensité, de la qualité dans le domaine offensif, du côté de Rennes et aussi de Lyon. On a vu un beau match de Ligue 1. Avec de beaux buts. J'aurais juste voulu revenir de Rennes avec quelque chose . Tout m'a plu dans la journée que je viens de passer. Tout sauf le résultat. On sait très bien que pour reprendre le chemin qui doit être le chemin de l'Olympique lyonnais, il faut gagner des matchs.

Qu'est-ce qui a manqué pour l'emporter ?

Un peu d'expérience dans le jeu. Quand on revient à 2-2, si on a quelqu'un qui sait analyser la situation, on peut tempérer et éventuellement dans les cinq dernières minutes, on peut peut-être envisager une meilleure fin. A ce moment-là c'est Rennes qui doute, et encore une fois on prend un but. Marquer deux buts à l'extérieur, c'est pas mal, mais si tu en prends trois, tu perds. Ce sont plus que des étourderies en défense, ce sont des erreurs. Les Rennais avaient joué jeudi, ils enchaînent, ils enchaînent, peut-être qu'il y avait un peu de fatigue mentale et physique. Mais dans ce domaine-là, Lyon n'est pas supérieur aux adversaires, on le savait.

Malgré cette défaite, avez-vous quelques éléments de satisfaction ?

J'avais mis des joueurs qui sont bons dans l'utilisation du ballon et ils ne m'ont pas déçu. Bien sûr, de temps en temps on peut faire beaucoup mieux, on perd quelques ballons dans la zone de vérité. Mais les joueurs du milieu ne se sont pas cachés, et l'animation sur les côtés a été bonne aussi. On martèle aux joueurs depuis une semaine qu'il faut proposer du jeu. L'OL se doit d'être ambitieux dans le jeu. C'est un chemin à suivre assez personnel mais je pense que les joueurs adhèrent à ce discours. Pour jouer comme ça, il faut être au top de sa forme, et là on n'y est pas. Jusqu'au 13 novembre, nous allons avancer par petits pas pour faire ce qu'il faut pour essayer de tenir un match. Et après j'espère qu'on aura le temps de refaire une préparation athlétique.