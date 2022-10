L'OL traverse sa pire série en Ligue 1 depuis 2019

Flavien Tait (Rennes) et Jeff Reine-Adelaide (OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Sur la pelouse de Rennes dimanche, l'OL a enchaîné un 6e match sans succès en Ligue 1. Le club traverse sa pire période depuis l'exercice 2019-2020.

Il existait sûrement de meilleurs endroits pour se relancer que Rennes (3-2). Dimanche sur la pelouse du Roazhon Park, l'OL a poursuivi sur sa lancée en bouclant un 6e match sans victoire en Ligue 1. Battu 3 à 2, l'Olympique lyonnais traverse actuellement sa pire période en championnat depuis la saison 2019-2020. Sous Sylvinho puis Rudi Garcia, il avait enchainé 8 rencontres sans s'imposer entre août et octobre (4 nuls : Bordeaux, Amiens, Brest et Dijon, ainsi que 4 revers : Montpellier, Paris, Nantes et Saint-Etienne). Une spirale désastreuse que les partenaires de Castello Lukeba tenteront de briser samedi à Montpellier.

Pire série toutes compétitions confondues depuis décembre 2021 - janvier 2022

Mais cette situation n'est pas nouvelle pour le club rhodanien, qui a connu ces dernières années des résultats semblables. En décembre 2021 et janvier 2022, il avait déjà patienté pendant 6 parties toutes compétitions confondues avant de retrouver le goût du succès (5 nuls : Bordeaux, Lille, Metz Paris et les Glasgow Rangers, avec en plus une défaite face à Reims à domicile). Un signe que l'OL rentre progressivement dans le rang.