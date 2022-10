Rennes - OL (3-2) : les Lyonnais partaient de trop loin

Contre une équipe invaincue depuis 10 matchs avant dimanche, l’OL n’a pas démérité sur la pelouse de Rennes (3-2). Mais le constat est sans appel et il faudra du temps à l’Olympique lyonnais avant de se relever.

La première semaine de Laurent Blanc à la tête de l’OL a pris fin dimanche et pour fêter ça, le “Président” et son équipe se rendait à Rennes. Un cadeau empoisonné pour un groupe malade car Rennes est depuis plusieurs saisons maintenant un concurrent très sérieux, et il restait surtout sur une série de 10 matchs sans défaite avant la 11e journée de Ligue 1.

Néanmoins, la rencontre a tenu ses promesses au Roazhon Park, avec des occasions, des buts, du rythme et de l’engagement. Mais il fallait un vainqueur pour cette opposition et la pièce est assez logiquement tombée du côté de la formation ayant commis le moins d’erreurs (3-2). Pénalisé par ses carences défensives, l’Olympique lyonnais s’est rendu la tâche trop difficile pour s’imposer, ou même ramener un point, de ce déplacement en Bretagne.

Trop d'erreurs défensives

Le constat était clair à la fin de la partie et Laurent Blanc l’a reconnu. “Il y a des éléments négatifs et positifs. On a posé des problèmes aux Rennais et j’en ai parlé avec Bruno Genesio à la fin du match, mais voilà, contre une équipe de la valeur de Rennes, si on fait des erreurs défensives, ça devient compliqué, a regretté l’entraîneur rhodanien. Il y a des regrets parce que nous avons été menés 2-1 et nous sommes revenus au score. A ce moment-là, Rennes s’est peut-être dit que ça allait être dur, mais encore une fois on a pris un but. Marquer deux buts à l’extérieur, c’est quand même pas mal. Mais si on en prend trois, ça devient dur.”

Sans être flamboyant, surtout lorsque le pressing breton devenait trop insistant, l’OL a fait douter son adversaire. Sur deux actions bien emmenées, il a trouvé la faille deux fois, ce qu’il n’avait plus fait depuis le 3 septembre (5-0 contre Angers), par l'intermédiaire d’Alexandre Lacazette. Mais, et cela ne se corrigera pas en quelques jours, il a comme très souvent été victime des mêmes soucis qu’à Lens (penalty de Thiago Mendes) ou face à Toulouse (faute de relance de Mendes et approximation des défenseurs ensuite). “Ce sont plus que des étourderies, ce sont des erreurs. Parce que sur l’égalisation de Rennes à 1-1, il était moins bien. Il avait joué jeudi, on le savait. C’est dommage car on avait mentalement le dessus, a estimé Laurent Blanc. Dans ce domaine, Lyon n’est pas supérieur à ses adversaires.”

Un système et un jeu à apprivoiser

Outre leurs faillites défensives, les coéquipiers de Moussa Dembélé ont aussi eu par instants du mal avec le ballon, notamment au moment de casser le premier rideau rennais. Cela est possiblement dû au nouveau système que les joueurs doivent intégrer. "Sur certaines séquences, ce n’était pas mal. Physiquement, on n’était pas au point, on y travaille et ça va venir. C'était clair dans ce que le coach voulait dans l’approche du match. On a été satisfaits de ce qu’il voulait faire, a affirmé Houssem Aouar sur Prime Video. On a fait ce qu’on a pu en très peu de temps avec seulement une semaine de travail. Il n’y a pas de défaite encourageante mais on est optimistes."

Cet OL là était trop juste pour s’imposer en Ille-et-Vilaine et le chantier de Laurent Blanc s’annonce, comme cela était prévisible, assez colossal. “Il y a plein de choses à faire, mais il y a surtout une confiance individuelle à retrouver, a souligné le coach lyonnais. Dans l’utilisation du ballon, et j’avais mis des éléments bons dans ce domaine-là, les joueurs ne m’ont pas déçu. Personne ne s’est caché. Après, on doit faire beaucoup mieux, on perd quelques ballons dans les zones de vérité. Mais au milieu, les gars ont proposé. Et sur les côtés, l’animation a été bonne. Depuis une semaine, on répète aux joueurs qu’il faut proposer du jeu, Lyon se doit d’être ambitieux dans le jeu. Mais pour jouer comme ça, il faut être au top de sa forme.”

L'OL doit limiter la casse avant la Coupe du monde

Au top de leur forme, les Rhodaniens ne le sont pas. Mais en attendant la trêve pour la Coupe du monde, il faut tout de même limiter les dégâts et il devient urgent de faire tourner le compteur qui reste bloqué à 14 unités. La visite au Stade Rennais n’était peut-être pas la bonne destination pour ça, mais le voyage à Montpellier samedi prochain ne sera guère plus accueillant. Pour l’OL, il devient toutefois urgent de remporter des matchs afin de regagner la confiance qui a beaucoup manqué dimanche à Rennes.