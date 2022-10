Rennes - OL (3-2) : Genesio est "fier" de l'état d'esprit de ses joueurs

Rennes est parvenu à prendre le meilleur sur l'OL dimanche à domicile (3-2). Une victoire satisfaisante pour Bruno Genesio, qui a surtout apprécié l'état d'esprit affiché par son groupe.

Même si l'OL n'a pas livré une performance semblable à celle contre Toulouse (1-1), il a une nouvelle fois perdu dimanche. Il est vrai que Rennes n'est pas la terre la plus accueillante pour se relever lorsqu'on est au sol, et les Rhodaniens en ont fait l'amère expérience lors de la 11e journée de Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio ont su profiter des cadeaux offerts par leur adversaire pour l'emporter au forceps (3-2).

Après ce 11e match sans défaite, l'entraîneur rennais se montrait naturellement très satisfait en conférence de presse. "On a réussi à rebondir. On a su revenir au score, on a su prendre l'avantage, et on a su, dans le dernier quart d'heure, aller arracher une victoire qui n'était pas évidente compte tenu de la physionomie du match et du peu de forces qui nous restaient avec notre enchaînement de rencontres. J'ai apprécié aussi l'envie de toujours aller de l'avant, de pilonner l'adversaire, a noté Genesio. Je suis fier d'être l'entraîneur d'une équipe qui affiche un tel état d'esprit, même si, sur le match, on peut estimer que le nul aurait été plus équitable."

L'OL "mérite mieux que son classement actuel"

Effectivement, l'Olympique lyonnais aurait pu repartir avec un point de ce voyage, mais, et c'est souvent le lot des clubs en difficulté, ils sont régulièrement plombés par une erreur ou un fait de jeu. Cela est arrivé à l'OL au Roazhon Park. "On a été mis en difficulté par cette équipe lyonnaise qui a montré un visage plutôt séduisant. C'est une très bonne formation, elle mérite mieux que son classement actuel, a estimé son ancien coach. Mais on a su répondre, athlétiquement, tactiquement et techniquement. Je suis né à Lyon, j'ai joué à Lyon, j'ai entraîné à Lyon, j'étais supporteur de Lyon et je le suis encore, sauf quand on joue contre eux."