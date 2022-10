Ballon d’Or : Govou voit "Benzema faire à 34 ans ce qu’il faisait jeune"

Coéquipier de Karim Benzema à l’OL lors de ses débuts, Sidney Govou n’est pas surpris par le niveau du Madrilène. Néanmoins, il est bluffé par la constance du possible futur Ballon d’Or.

Au milieu des années 2000, il a été aux premières loges pour juger toutes les bonnes choses qui étaient dites sur ce gamin venu de la formation. Légende de l’OL, Sidney Govou a vécu au plus près l’éclosion de Karim Benzema sous le maillot lyonnais. Plus de quinze ans après, Govou a pris sa retraite, lui qui a sorti un livre ces derniers jours, et commente désormais les exploits de Benzema sur Canal Plus. Malgré le partage d’entraînements et de matchs pendant quelques saisons, l’ancien international français est encore surpris par cette longévité au plus haut niveau.

"C’était déjà un très bon joueur quand il était jeune mais le niveau qu’il a atteint surtout l’année dernière, je suis assez bluffé. Bluffé parce qu’il atteint un certain âge, qu’il est hyper régulier. Je ne suis pas bluffé par ce qu’il propose sur le terrain parce qu’il le faisait déjà plus jeune. Mais il était plus jeune et là sa constance et son changement physique, ça m’impressionne plus que les statistiques."

S’il n’est pas "fan des récompenses individuelles", Sidney Govou ne peut s’empêcher de voter Karim Benzema pour le prochain Ballon d’Or. Il n’est d’ailleurs pas le seul à le penser mais il faudra encore patienter quelques heures pour savoir si l’ancien attaquant de l’OL sera le 5e joueur français à décrocher ce trophée.