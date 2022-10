Rennes - OL (3-2) : Aouar assure que "le meilleur est à venir"

Ayant retrouvé une place de titulaire, Houssem Aouar a pêché physiquement face à Rennes (3-2). Que ce soit individuellement ou collectivement, le milieu voit du positif sous Laurent Blanc.

Il n’avait plus goûté à l’odeur d’une pelouse de Ligue 1 depuis la 1re journée. Et encore le match avait rapidement pris fin pour lui, obligé de sortir après 30 minutes suite à l’exclusion d’Anthony Lopes. Plus de deux mois après, Houssem Aouar a profité de l’arrivée de Laurent Blanc pour rejouer avec l’OL. Mieux, il a été titularisé d’entrée malgré son manque de rythme et de compétition. Un choix fort de Blanc qui ne s’est pas avéré payant malgré une aisance technique qui avait fait défaut à l’entrejeu lyonnais.

"Je suis content de rejouer. Physiquement, c’est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi mais j’ai réussi à m’y mettre au fil du match, s’est réjoui le milieu sur Prime Video. C’est un premier match mais à l’image de l’équipe, je suis très optimiste pour la suite de la saison."

"Il y a pas mal de positif dans ce qu'on a fait"

Comme son entraîneur, Houssem Aouar n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme après la rencontre même si "en prenant trois buts, c’est toujours plus compliqué de gagner". Bien que ce soit la 5e défaite en six matchs pour les Lyonnais, l’arrivée de Laurent Blanc semble avoir apporter un vent de fraîcheur dans le vestiaire. Il faudra encore du temps pour voir la patte du Cévenol être totalement visible notamment dans "la solidité défensive qui doit s’améliorer" mais elle commence déjà à avoir fait son effet en l’espace d’une semaine.

"Par séquence, ça a été pas mal. Physiquement, on n’était pas au point, on y travaille et ça va venir. Ca a été clair dans ce que le coach voulait, dans l’approche du match. On a été satisfait de ce qu’il voulait faire, a poursuivi le milieu. On a fait ce qu’on a pu en très peu de match avec seulement une semaine de travail. Il n’y a pas de défaite encourageante mais on est optimiste."

L’optimisme c’est bien, prendre des points et gagner des matchs c’est mieux. A l’OL d’inverser la tendance à Montpellier, dès samedi.