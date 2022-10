Rennes - OL : Blanc mise bien sur un 3-5-2 avec un retour d’Aouar

Comme attendu, Laurent Blanc a décidé d’innover tactiquement pour sa première à Rennes, ce dimanche (15h). L’entraîneur de l’OL a misé sur un 3-5-2 avec notamment Houssem Aouar dans le trio du milieu.

Avec la colonie d’anciens joueurs de l’OL en Bretagne, un duel entre Rennes et l’OL est toujours très attendu. Il l’est d’autant plus cette année que le déplacement lyonnais en terres bretonnes correspond à la première de Laurent Blanc sur le banc lyonnais. Les début de l’entraîneur français sont forcément attendus, six ans après son départ du PSG et son premier onze de départ l’était tout autant. A une heure du coup d’envoi de la rencontre face à Rennes, Laurent Blanc a donc bien choisi le 3-5-2 pour lancer son aventure lyonnaise.

Lacazette reste capitaine

A la recherche de points, l’OL va donc évoluer pour la première fois de la saison dans ce système de jeu qui pourrait cacher certains défauts lyonnais depuis le début de la saison notamment défensifs. En choisissant ce système, Laurent Blanc a également fait des choix forts concernant les joueurs. Malgré le mystère de vendredi, Alexandre Lacazette reste le capitaine. Placardisés depuis le début de la saison que ce soit pour des problèmes physiques ou des choix sportifs, Jérôme Boateng et Houssem Aouar sont directement lancés dans le bain. Le milieu offensif vient se rajouter au duo Caqueret - Tolisso pour un entrejeu 100% "made in Lyon". Laurent Blanc a fait des choix, à voir désormais si ces changements apporteront un nouvel élan à l’OL au Roazhon Park.

La composition de l’OL : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Aouar - Dembélé, Lacazette (cap)