D1 féminine : l’OL continue son sans-faute contre Bordeaux (1-3)

Hacken – OL féminin (Photo by Adam IHSE / TT NEWS AGENCY / AFP)

Malgré les absences et la perspective d’Arsenal, l’OL a fait le travail contre Bordeaux (1-3). Les Lyonnaises signent un 5e succès de suite et reprennent la tête.

Le PSG tente bien de mettre la pression sur l’OL mais pour le moment les Fenottes ne flanchent pas. Avec sa victoire samedi, le club parisien avait repris la tête du championnat en attendant le déplacement des Lyonnaises à Bordeaux. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, les joueuses de Sonia Bompastor ont fait le travail en Gironde (1-3). Grâce à ce 5e succès en cinq rencontre, les Fenottes reprennent les commandes de la D1 féminine grâce notamment au duo Bacha - Renard.

Dans ce début de saison et en ces temps difficiles avec toutes ces blessures, l’entraîneure de l’OL aimerait sûrement que ses joueuses déploient un jeu plus léché. Mais l’objectif reste avant tout comptable en attendant les différents retours. Dimanche, Lindsey Horan avait parfaitement lancé l’après-midi avec une volée parfaite dès la 4e minute. Seulement, cette saison, l’OL n’arrive pas à garder sa cage inviolée, si ce n’est contre Rodez, et a relancé Bordeaux avec un csc de Melvine Malard sur corner (9e)

L’attaquante s’est bien rattrapée juste avant la pause. Avec une première tête lobée de Wendie Renard (1-2, 13e), l’internationale française a profité du jeu aérien de sa coéquipière pour faire le break (44e). L’OL a maitrisé son sujet mais n’a pas réussi à tuer complètement le match. Il faut dire que l'arbitrage a refusé un but à Signe Brunn pour un ballon sorti qui ne l'était pas... Qu’importe, avant la réception d’Arsenal mercredi, les Fenottes poursuivent leur sans-faute.