Bordeaux - OL (1-3) : le duo Bacha - Renard toujours aussi efficace

La joie de Selma Bacha et des Lyonnaises après la qualification pour la finale de la Ligue des champions 2022 @UEFA

Dimanche, l’OL a réussi à se défaire de l’envie girondine grâce notamment à l’une de ses armes fétiches sur coup de pieds arrêtés. Selma Bacha et Wendie Renard ont fait vivre un enfer à la défense adverse. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : la connexion Bacha - Renard

Les adversaires le savent depuis le temps et pourtant, la doublette est toujours aussi redoutable. Voir Selma Bacha trouver la tête de Wendie Renard est devenu une habitude et pourtant les Girondins de Bordeaux se sont faits avoir à deux reprises en une mi-temps. Bousculées par l’égalisation bordelaise à la 10e minute, les Lyonnaises ont utilisé leur arme fatale pour reprendre les devants et faire le break à la pause.

D’ordinaire, c’est sur corner que Bacha trouve Renard, elles ont cette fois innové avec deux coup-francs déposés sur la tête de la capitaine lyonnaise. A la veille de la remise du Ballon d’Or, Renard a d’abord trompé Chavas d’une tête lobée (13e) avant de la jouer intelligemment avec une remise vers Malard pour le 3-1.

Flop : la fougue de Vicky Becho

Peut-on vraiment lui en vouloir ? Pour sa première titularisation avec les Fenottes, elle avait forcément envie de se montrer. Plutôt à son avantage lors de ses entrées depuis le début de la saison, Becho a encore montré des belles choses pendant 45 minutes avec notamment cette retournée. C’est aussi elle qui décale Inès Jaurena pour le centre du premier but lyonnais et elle a fait parler sa technique et sa puissance. Un peu trop parfois. Déjà sanctionnée par un premier carton jaune à la 25e minute, Becho a eu les défauts de sa jeunesse.

Un trop plein d’envie qui n’est pas passé loin d’une exclusion juste avant la pause pour une intervention rugueuse couplée à une gifle involontaire. Cette fougue a coûté un remplacement dès la pause de peur de voir rouge chez Sonia Bompastor. Plus que la prestation individuelle de la jeune Lyonnaise, c’est le regret de la voir gâcher de précieuses minutes, elle qui a un coup à jouer avec la blessure de Cascarino. A charge de revanche malgré tout.