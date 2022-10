OL : Laurent Blanc prêt à changer de système à Rennes ?

Pour la première de Laurent Blanc, l’OL se déplace à Rennes, ce dimanche après-midi (15h). Face à l’urgence de résultat, l’entraîneur lyonnais pourrait être amené à innover tactiquement.

Il y a urgence. Cette phrase, Laurent Blanc l’a prononcé une dizaine de fois depuis son arrivée à l’OL. En une semaine, le nouvel entraîneur lyonnais a pu faire un état de lieux des troupes à sa disposition après n’avoir pas eu besoin de très longtemps pour savoir que l’OL avait besoin de points. On dit souvent que l’arrivée d’un nouveau coach entraîne une nouvelle dynamique et au sein du club on espère qu’elle débutera dès dimanche à Rennes.

"Quand il y a un changement, il y a de nouvelles attentes et chez les joueurs, il y a la volonté de montrer ce dont on est capable, comment on joue et qu’on veut jouer, avait noté Nicolas Tagliafico vendredi en conférence de presse. C’est peut-être la raison pour laquelle l’intensité peut changer."

Dembélé et Lacazette dans de meilleures dispositions

Il n’était encore pas là dimanche dernier mais Laurent Blanc a ressenti ce changement. Depuis une semaine, il a vu des joueurs "qui ont retrouvé la notion de plaisir et qui ont mis du rythme." Les maux lyonnais ne vont pas s’être évaporés en un fragment de secondes, il faut bien le comprendre. Le mal est bien plus profond et l’entraîneur lyonnais en est conscient. Avec son staff, il travaille mentalement pour donner une nouvelle orientation aux pensées lyonnaises mais c’est simplement par le terrain que la confiance, l’envie reviendront. Nicolas Tagliafico a insisté sur cette volonté d’une cohésion collective afin de rattraper le temps et les points perdus depuis un mois.

"Il faut travailler beaucoup en équipe, c’est la base de tout. Si tu vois ton coéquipier en galère, tu es aussi en galère et c’est ensemble qu’on doit relever la tête, a martelé le défenseur argentin. Il ne faut pas qu’il y ait onze joueurs qui travaillent de leur côté mais en équipe. Il faut engranger de la confiance collective. C’est difficile individuellement."

Boateng relancé ?

L’intervention de Tagliafico en a surpris plus d’un dans l’auditorium du centre d’entraînement vendredi. A l’image de ce qu’il montre sur le terrain avec sa hargne et sa grinta sud-américaine, le latéral n’a pas cherché à se cacher. Il a pesé ses mots mais ils reflétaient parfaitement le constat qui peut être fait depuis l’extérieur. Cette formation ne travaille pas en équipe et ne peut être sauvée par des individualités qui souffrent tout autant. Ce qui donne "une équipe coupée en deux ces derniers temps."

Dans son urgence de points, Laurent Blanc pourrait bien être amené à faire des changements face à Rennes. Aussi bien dans les joueurs que dans le système. Vendredi, il a avoué qu’il cherchait "le bon moyen" pour mettre Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé dans les meilleures dispositions. Les deux joueurs répondent à ces joueurs d’expérience sur lesquels souhaite s’appuyer le nouvel entraîneur lyonnais. Déjà alignés ensemble, les deux attaquants se cherchent souvent même si le succès n’a pas encore été au rendez-vous. Surtout, aligner les deux a poussé Peter Bosz à déséquilibrer son équipe comme l’a fait remarquer Nicolas Tagliafico.

Un système qui colle à l'urgence de points

Alors comment conjuguer la présence de "deux joueurs qui peuvent vous marquer entre 30 et 40 buts" sans se retrouver couper en deux ? Pour sa première avec l’OL, Laurent Blanc pourrait bien innover avec un schéma qui lui avait pourtant coûté sa place au PSG, un soir de quart de finale de Ligue des champions. A Rennes, il y a de grandes chances de voir l’OL évoluer en 3-5-2. Un système qui permet d’avoir Dembélé et Lacazette ensemble mais aussi d’avoir un entrejeu renforcé.

"On pourra changer de systèmes mais la mentalité sera la même : poser des problèmes à l’adversaire. Quand vous avez le ballon, vous êtes maître de la situation. Quand vous ne l’avez pas, vous êtes exposés par le talent adverse, vous défendez mais c’est plus intéressant et jouissif d’attaquer et de créer."

Plus solide défensivement, plus compact offensivement ?

Dans ce système, l’OL peut en grande partie masquer certaines de ses faiblesses. Utilisé en piston, Malo Gusto pourra faire parler sa qualité de centres tout en ayant une couverture plus solide derrière lui avec très certainement Sinaly Diomandé. Avec trois centraux, les Lyonnais auraient enfin de la taille surtout si Jérôme Boateng réussit à se relancer sous Blanc et a joué les libéros.

Depuis le début de la saison, les coups de pieds arrêtés sont un vrai point faible à l’OL et Peter Bosz avait déjà pointé ce déficit de taille, rejoint par son successeur "qui voit une équipe qui ne concède pas beaucoup de buts mais en prend tous les matchs". Seulement, la pilule du 3-5-2 semblerait bien mieux passer chez les supporters avec Laurent Blanc que le coach néerlandais. Ce dernier avait essuyé pas mal de critiques la saison dernière durant l’hiver quand il avait déjà fallu chercher des points. Aujourd’hui, ce système remporterait pourtant tous les suffrages alors que changer de tactique avec des joueurs en manque de rythme a tout d'un pari risqué. Reste à le prouver sur le terrain…

La composition probable : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Tolisso, Aouar, Tagliafico - Lacazette, Dembélé