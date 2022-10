OL : Laurent Blanc concède qu'il "y a urgence" avant la trêve

Nouvel entraîneur de l'OL depuis dimanche, Laurent Blanc a été officiellement présenté ce lundi. Le nouvel homme fort sait que sa mission ne sera pas aisée mais assure avoir les moyens à disposition pour y parvenir. A Lyon, l'arrivée du Cévenol va bouleverser le quotidien de l'effectif lyonnais.

Son sentiment à ce retour sur un banc

Très heureux d’être ici. Situation compliquée et pas facile. Ca a failli se faire avant mais pour quelques raisons, ça ne s’est pas fait. Oublions tout ça et il faut se focaliser sur le présent et le futur maintenant. Ca fait plaisir de vous revoir.

Son regard sur l'état du groupe

Ce matin, il y a eu la rencontre avec le staff et les gens qui travaillent ici depuis le début et quelques saisons. On va y aller avec douceur et fermeté. Les joueurs sont conscients que la situation ne reflète pas les objectifs. Ils sont assez grands pour savoir qu’il faut être beaucoup plus performant. Discours assez court mais déterminé avec l’objectif de prendre le maximum de points d’ici la trêve. L’urgence reste les points. Il faut retrouver la confiance individuelle. Plus elle sera là, plus ce sera bénéfique pour le collectif mais ce n'est pas facile parce que ça touche au mental.

Son regard sur les manques dans l'effectif

Le mercato, c’est le 1er janvier, il y a beaucoup de matchs avant. Ca ne sert à rien d’y penser maintenant même si on peut envisager de renforcer l’équipe. Il faut travailler avec les joueurs qui sont là aujourd'hui. L’effectif qui est là sera là demain, dans une semaine. A moi de les faire bien travailler, d’être au top physiquement, mentalement pour arriver à prendre les points. Il faut que cet effectif reprenne confiance en lui à travers ses individualités et collectivement.

Les points faibles de l'OL

Quand tu perds, tu as plus tendance à relever les points négatifs que positifs. Individuellement, il y a des joueurs qui n’arrivent pas à apporter ce qu’ils doivent apporter à cette équipe et je parle pour les joueurs d’expérience. Ce sont eux qui doivent tirer vers le haut. Il y a des jeunes de qualités mais ce sont eux qui vont nous faire sortir de cette période délicate. Je vais m’appuyer sur ces joueurs-là dans les matchs et semaines à venir.

Une évolution du foot depuis six ans

Je ne me suis pas éloigné du football. Même si je n'étais pas en poste, j’ai vu beaucoup de matchs. Bien sûr, il y a une évolution tactiquement. J’ai vu jouer Lens qui joue bien et a un système particulier avec beaucoup d'intensité. La vision que j’ai n’a pas bougé d’un iota. J’espère faire adhérer les joueurs mais on a besoin de temps. Sauf que là il y a urgence. S’il y a du beau jeu et des points, je serai le plus heureux mais s’il n’y a que les points, ça me va.

Six ans sans Ligue 1

Les premières années, j'avais besoin de souffler. C’est là où j’ai eu le plus d’occasions de revenir mais je ne les ai pas saisies et je l’assume. Ce sport, je l’ai dans les tripes. Dans ce sport, les années font qu’on vous oublie mais l’OL ne m’a pas oublié. On va tout faire pour remplir les objectifs. Ce collectif mérite beaucoup mieux et il faut leur faire comprendre.

Ce qu'il a trouvé à Lyon

Le temps passe pour tout le monde mais je pense qu’il passe bien pour l’OL. La dernière fois que je suis venu ici, j’avais perdu mais je n’avais pas porté tant d’attention au stade et je crois que vous ne vous rendez pas compte de la chance de jouer dans un outil comme ça. Ca ne suffit pas bien sûr mais ça me plait beaucoup.

Jérôme Boateng à la relance

Permettez moi de regarder, d’évaluer. J’entend et j’en prends note mais laissez-moi faire ma propre opinion. J’ai vu des joueurs concernés. La confiance individuelle, c’est une chose et je pense que le début de saison mitigé fait que les têtes ne sont pas libérées. C’est le travail plus dur pour le staff que de travailler techniquement ou tactiquement. Défi intéressant. Difficile oui parce qu’on est à l’OL. Il y a tout à faire, il y a du travail.

Des entretiens individuel avec les cadres

Même quand ça se passe bien il y a des entretiens individuels donc je vous laisse imaginer quand ça se passe mal. J’ai besoin d’avoir une relation et un contact avec les joueurs. J’ai besoin de discuter, les apprécier. Il y aura toujours des choix à faire et je les ferai pour le bien du collectif parce qu’il y a toujours onze joueurs sur le terrain. Il y a urgence et il faut prendre des points. C’est facile à dire certes mais il faut.

Un esprit revanchard ?

Je suis content de revenir sur un banc mais je ne suis revanchard de rien. Ca ne m’intéresse pas de parler du passé. Ce qui m’est arrivé, je l’ai assumé parce que ce sont des choix que j’ai faits. Ce groupe a besoin de notre expérience. On est là pour tout donner et s’ils adhèrent...

Pourquoi aujourd'hui et pas avant à l'OL ?

On a une relation particulière avec le président. Même dans mes déclarations d’il y a longtemps, j'ai toujours dit que l’OL fait partie des meilleurs clubs français. Les infrastructures, je suis surpris. Dans ces conditions, on peut faire du bon travail. Il faut faire en sorte que l’équipe soit à la hauteur de ce qu’on lui demande dans les semaines à venir. Ca ne va pas arriver du jour au lendemain mais avec beaucoup de dialogue et de travail sur et en dehors, on peut y arriver.

Les joueurs face à leurs responsabilités

On a du temps mais il est compté parce qu’il y a des matchs. A nous de bien programmer ce temps. Je pense que ça va être compliqué, je ne suis pas un doux rêveur et que tout change en un coup de baguette. Les joueurs sont peinés et leurs responsabilités sont engagées. Ils en sont conscient et c'est pour ça qu'ils ont la tête lourde. Il faut que la notion de plaisir soit réactualisée et que l’effectif se libère pour répondre aux attentes des supporters, du club. Il faut retrouver le plaisir sur le terrain et ça ne donne pas l’impression.

Une âme de pompier de service

Ce sont les circonstances qui font que je suis là. Je l’accepte. Il y a plus de sens pour un entraîneur d'arriver en début de saison pour mettre en place ses principes. Il faut un élan collectif. Les équipes et les histoires font partie d’un club. Si ce n’est pas le cas, vous avez du mal à gagner des titres, à marquer les esprits.

Un système préférentiel

J’en ai un mais je suis de ceux qui pensent qu’il faut jauger l’effectif et faire en fonction pour s’adapter. C’est ridicule de dire que je veux jouer comme ça, d’être borner.

Objectifs fixés par le président

Améliorer les résultats jusqu’à la trêve. Il faut s’y adapter et c’est peut-être une chance de l’OL. On aura du temps pour travailler et mettre des principes de jeu. Récupérer des points sur les équipes qu’il y a devant nous.

Sa composition du staff

On serait idiot de ne pas se servir de gens qui ont joué dans le club. Je n’arrive pas là pour dire « moi et les autres », ce n’est pas mon caractère. J’accepte d’échanger avec des gens qui sont là depuis quelques temps. Ils sont prêts à donner beaucoup d’informations donc tant mieux pour moi et le club. On veut tous rectifier le tir sur ces cinq matchs puis après la trêve.

Des garanties pour le mercato estival

Aucune garantie pour le mercato. Je ne suis pas dans cet échange où quand je viens il me faut ci, il me faut tant. J’ai écouté et j’ai dit oui. Je n’étais pas dans cette position. On va apprendre à collaborer et bien sûr il y a des discussions mais on n’est pas encore à là.

La place des jeunes dans son esprit

J’aime jouer avec les jeunes. A Paris, c’était compliqué mais on en a fait éclore quelques uns. Le contexte est difficile. Ces jeunes sont très talentueux mais dans cette période, je ne vous cache pas que les joueurs expérimentés doivent faire émerger certaines choses pour remonter le niveau d’ici la fin de saison. Mais, ils auront un rôle.

Un rôle à l'anglaise aux entraînements

Je suis tous les jours avec les gars. Après j’ai un staff de qualité. J’ai des axes de travail, le staff l’a bien compris. Il faut communiquer et ça demande beaucoup de travail. Les joueurs risquent d’être surpris en terme de travail. Il y aura un travail encore plus important en termes de préparation pendant la trêve. Une préparation athlétique de très, très haut niveau qui va nous permettre de mettre en place le plan de jeu que je souhaite. Il y aura double ration puisque nous avons un calendrier allégé donc on va bosser.

Aouar relancé ?

Je compte sur lui comme sur les autres. Je me dois de compter sur eux. Ca fera partie des discussions collectives et individuelles dès cette semaine. J’accepte toujours les bons joueurs dans mon effectif.