OL : Laurent Blanc a rencontré les joueurs et dirigé sa 1re séance

Laurent Blanc (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Quelques heures après la signature de son contrat, Laurent Blanc est déjà sur le pont. L’entraîneur a rencontré les joueurs de l’OL, en présence de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot.

Il a à peine eu le temps de poser ses valises que Laurent Blanc a déjà mis le bleu de chauffe. Ayant signé son contrat avec l’OL dimanche soir, l’entraîneur français a vécu une courte nuit avant de vivre une journée marathon ce lundi. Officiellement en poste depuis quelques heures, Blanc a participé à sa première séance avec le groupe lyonnais ce lundi matin. Avant de diriger son premier entraînement, il avait fait la connaissance de ses nouveaux joueurs à l’issue d’une réunion de présentation.

19e coach de l'ère Aulas

Sous les yeux de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, Blanc a salué l’ensemble du groupe où l’on a pu apercevoir les jeunes Mohamed El Arouch et Florent Sanchez, laissé en marge par Peter Bosz depuis le début de la saison. La journée n’est pas encore fini pour Laurent Blanc. A partir de 14h30, le nouvel homme fort de l’OL a rendez-vous avec la presse dans l’auditorium du centre d’entraînement. Une conférence pour présenter officiellement le 19e coach de l’ère Aulas et qui sera à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais.com.